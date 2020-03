Quand commence le «Bachelor in Paradise» en 2020? Les fans souhaitent que la saison 7 revienne plus tôt

La saison de Peter Weber de The Bachelor vient de se terminer, ce qui signifie que nous nous préparons pour d’autres émissions que la franchise a en magasin. ABC a récemment annoncé une nouvelle série, Listen to Your Heart, et la saison de Clare Crawley de The Bachelorette. Le réseau a également lancé les Bachelor Summer Games pour les diffuser parallèlement aux Jeux Olympiques. Alors, quand commence Bachelor in Paradise en 2020? Tout le monde attendra patiemment la première de la septième saison pour se laver à terre.

Casting de la saison 6 de «Bachelor in Paradise» | John Fleenor / ABC via .

Y aura-t-il une saison 7 de «Bachelor in Paradise»?

Avant de plonger, y aura-t-il même un Bachelor in Paradise Saison 7? La réponse est oui. Le jour de la première de la sixième saison – 5 août 2019 – ABC a renouvelé Bachelor in Paradise pour une autre nouvelle saison aux côtés de The Bachelorette Saison 16.

Date et heure de sortie de «Bachelor in Paradise» en 2020

Malheureusement, il est trop tôt pour dire quand la saison 7 de Bachelor in Paradise sortira. Selon Deadline, le spin-off de l’été commencera à être diffusé en 2020. Cependant, la publication n’a pas révélé la date de première officielle.

Néanmoins, il est probable que nous ayons un calendrier qui suivra un calendrier simplifié. The Bachelor: Listen to Your Heart commence le 13 avril 2020. Ensuite, The Bachelorette sortira le 18 mai 2020. Maintenant, The Bachelorette termine généralement sa finale début août ou fin juillet, Bachelor in Paradise commençant le premier lundi ou Mardi d’août.

Cela dit, la franchise sera-t-elle affectée par l’ajout des Bachelor Summer Games? Selon Rob Mills, responsable de la programmation alternative d’ABC, BIP débutera quelque temps après la nouvelle série estivale.

“[Summer Games] sera son propre truc et ça fonctionnera – ce sera Bachelorette, Summer Games », a déclaré Miller au podcast The Ringer’s Bachelor Party. “Ce qui est bien avec les Jeux d’été, c’est que lorsque nous avons fait les Jeux d’hiver, le Bachelor était toujours diffusé, donc c’était beaucoup. Ce sont les Jeux d’été, et ensuite Paradise commencera. ”

Il semble maintenant que la franchise Bachelor continuera avec Bachelor in Paradise comme d’habitude, tant qu’il n’y a pas de retards de production ou d’annulations. Ainsi, la septième saison du BIP commencera probablement le 3 ou le 4 août et revendiquera sa place dans la prime 20 h. Plage horaire EST.

Quand le tournage commencera-t-il pour la saison 7 de «Bachelor in Paradise»?

À ce jour, nous sommes loin du tournage de la saison 7 de Bachelor in Paradise. Selon le blogueur de franchise Reality Steve, la sixième saison a commencé et terminé sa production en juin 2019. Le tournage a duré 21 jours. Il est donc probable que la série télé-réalité suit un calendrier similaire pour la saison 2020.

Pendant ce temps, le spin-off des Jeux Olympiques, les Jeux d’été pourraient être annulés en raison du coronavirus (COVID-19), selon Reality Steve le 11 mars. Pour l’instant, ABC n’a pas encore confirmé. Cependant, l’animateur Chris Harrison avait précédemment laissé entendre que la possibilité d’annuler le spectacle était plausible.

“En ce qui concerne les Jeux d’été, oui, c’était sur le dossier”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight le 11 mars. “Cela allait être contre-programmé pour les Jeux Olympiques, mais tout d’abord, je ne sais même pas si le Les Jeux olympiques vont avoir lieu cet été, encore moins notre version des Jeux d’été. Rien d’officiel n’a été annoncé. Mais un élément clé de cela consiste à attirer des étrangers dans notre pays. »

Il a poursuivi: «Toutes ces personnes qui arrivent, ça va être beaucoup plus difficile, et je ne suis pas sûr que nous serons en mesure de le faire. Donc, rien d’officiel, mais il est probablement très improbable à ce stade que nous puissions y arriver. “

Cela dit, Harrison n’a pas mentionné si le tournage de Bachelor in Paradise sera affecté. Cela reste donc pour l’instant peu clair.

