Quand David Bowie a proposé «Tous les jeunes gars» à Mott the Hoople

Si Mott the Hoople s’était séparé comme prévu en 1972, le groupe aurait quand même eu un petit public avec de bons souvenirs du groupe. Mick Jones, qui est devenu un membre fondateur de The Clash, s’est souvenu avoir fait partie d’un groupe de fans fidèles appelé “The Mott Lot” quand il était adolescent.

Mais Mott the Hoople avait un fan encore plus célèbre de David Bowie, qui à ce moment-là dans les années 70 travaillait sur son record historique de Ziggy Stardust. En auditionnant des bassistes en 1972, Bowie rencontra Pete Watts de Mott the Hoople.

Watts a dit à Bowie que Mott était en train de se séparer, et Bowie a trouvé la nouvelle bouleversante. Il a donc aidé Mott de la manière dont seul un grand compositeur pouvait le faire: il leur a donné un coup. Mais Bowie ne s’est pas contenté de passer «Tous les jeunes gars» à leur façon.

David Bowie a offert la «Suffragette City» à Mott the Hoople

Mott the Hoople en 1973 – Mick Ralphs, Ian Hunter, Dale Griffin et Pete «Overend» Watts | Chris Walter / WireImage

Dans un article Uncut de 2016 sur la création de «All the Young Dudes», les principaux acteurs ont discuté de la façon dont la piste s’est réunie, à commencer par l’audition de Watts pour Bowie. À l’époque, le leader de Mott, Ian Hunter, a déclaré qu’il était au courant de Bowie mais «qu’il n’aimait pas ce qu’il faisait».

Cependant, Hunter savait que Bowie avait la magie. Il y avait un signe révélateur: «Les femmes se sont alignées après [Bowie’s] montrer, il était évident que le gars avait quelque chose “, a déclaré Hunter à Uncut. Mais lorsque Mott a rencontré Bowie, Hunter ne pensait pas que le premier morceau qu’il proposait serait un bon ajustement.

Ce morceau, «Suffragette City», est devenu une chanson classique de Bowie mais aurait pu passer à travers les mailles du filet avec un groupe moins connu comme Mott. Quand Bowie a joué “All the Young Dudes”, Hunter et Mott savaient qu’ils pouvaient y mettre les dents.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Avec la diffusion prolongée de Hunter à la dernière minute de «All the Young Dudes», la chanson est devenue la première chanson de Mott the Hoople à atteindre les palmarès du Royaume-Uni et des États-Unis. Aujourd’hui, il se présente comme l’un des grands hymnes glam-rock – et reste le plus grand succès du groupe.

Ian Hunter se demande pourquoi Bowie a donné à Mott “All the Young Dudes”

Les auteurs-compositeurs-interprètes britanniques Ian Hunter et David Bowie présentent «All the Young Dudes» à Wembley, Londres, Royaume-Uni, 20 avril 1992. | Michael Putland / .

En repensant aux jours où Mott the Hoople a décollé, Hunter a déclaré à Uncut qu’il était curieux de savoir pourquoi Bowie leur offrait un titre aussi génial que «All the Young Dudes». Le guitariste de longue date de Bowie, Mick Ronson, lui a dit que Bowie n’aimait pas la version qu’il avait enregistrée (sans aucune partie «rap» parlée comme Hunter l’a ajouté à la fin).

“À l’époque, [Bowie] nous a dit qu’il l’avait écrit spécialement pour nous, mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas », se souvient Hunter. Pour Bowie, la réponse était simple: il voulait que Mott reste ensemble parce qu’il pensait qu’ils étaient super.

“Quand je les ai vus pour la première fois, je ne pouvais pas croire qu’un groupe si intègre et avec une exubérance vraiment naïve pouvait avoir un public aussi énorme et ne pas en parler”, a déclaré Bowie à NME en 1972. “Ils se sont séparés [briefly] et je les ai attrapés juste à temps et je les ai remontés. »

Bowie n’a pas simplement donné à Mott la chanson qui a transformé la carrière du groupe; il a également produit l’album All the Young Dudes. Des décennies plus tard, Hunter s’émerveilla de la générosité de Bowie. “Qui d’autre à ce stade de sa carrière commencerait à donner du temps et des chansons à d’autres personnes?” ”, a-t-il demandé au Guardian en 2018. Pas étonnant que Bowie ait été si aimé – et reste tellement manqué.

