Quand est-ce que Disney's Live-Action 'Mulan' sera-t-il présenté? Voici ce que nous savons de l'adaptation 2020 du Studio

Elle est la guerrière la plus féroce de toute la Chine. Maintenant, Mulan revient sur le grand écran pour l'adaptation en direct de Disney de leur film d'animation. Ce film sera-t-il la même histoire que leur sortie en 1998? Qui joue le rôle de Hua Mulan dans ce remake? Quand le film sort-il en salles? Voici ce que nous savons du prochain film de Disney, Mulan.

Réalisateur Niki Caro de «Mulan» et président de la production cinématographique de Walt Disney Studios Sean Bailey | Photo de Jesse Grant / . pour Disney

Il est temps de retourner en Chine avec Mulan, dans l'adaptation prochaine de Disney de leur film d'animation

Passons aux choses sérieuses, fans de Disney. Tout juste sorti des adaptations live-action d'Aladdin et du Roi Lion, cette société a un autre remake de ses manches. Celui-ci raconte l'histoire de Hua Mulan, qui, habillé en homme, s'enrôle dans l'armée pour sauver son père.

L'adaptation 2020 de Mulan met en vedette l'actrice Liu Yifei comme personnage principal. Bien qu'il y ait eu de nombreuses spéculations sur ce film à venir, principalement en ce qui concerne la distribution des personnages et la bande originale du film. Cependant, Disney a confirmé certains soupçons avec la bande-annonce officielle du film, qui est sortie sur YouTuber en décembre 2019. En un mois, elle a gagné près de 10 millions de vues.

L’action en direct de Disney, «Mulan», sera-t-elle différente du film d'animation?

Alors que ce film célèbre la version animée Disney de Mulan, il combine certains aspects de la culture chinoise et l'histoire originale du guerrier féroce, maintenant nommé Hua Mulan. La bande-annonce de la sortie de 2020 a déjà présenté un nouveau méchant à l'histoire – une sorcière méchante, Xian Lang.

«Je suis fan de Mulan. La Chine avait cette animation et plus tard Disney avait sa propre version », a déclaré l'actrice Gong Li lors d'une interview avec The Hollywood Reporter. «Dans ce film, j'agis comme un sorcier qui peut devenir cent mille aigles. Donc, Disney réalise ce film du point de vue étranger de cette ancienne héroïne chinoise – je pense que c'est vraiment une bonne chose. "

Bien qu'il y ait de nouveaux personnages, il y a quelques vieux amis manquants dans ce film, (nous vous regardons, Mushu.) La bande-annonce officielle fait un clin d'œil à la chanson de Mulan, "Reflection", ayant une version instrumentale jouer dans l'arrière-plan à un moment donné.

Quand la première de Mulan, l’action en direct de Disney, sort-elle en salles?

Cela fait quelques mois que Disney a annoncé sa liste de distribution pour ce remake en direct. Maintenant, les fans ont enfin une date de sortie pour Mulan. La première du film est prévue pour le 27 mars 2020, plus de 20 ans après la sortie du film d'animation de Disney. Lors d'une interview, le réalisateur de ce film a commenté les aspects culturels entrelacés avec Mulan.

"Dans tout mon travail centré sur des cultures qui ne sont pas les miennes, j'espère que cela se concrétisera parce que c'est incroyablement important pour moi", a déclaré la réalisatrice Niki Caro dans une interview avec The Hollywood Reporter. «… À mesure que les projets prennent de l'ampleur, plus je suis certain que l'authenticité et la spécificité culturelles sont la seule façon d'aborder mon travail.»

L'adaptation en direct de Disney des premières de Mulan dans les salles en mars 2020. D'ici là, les fans peuvent regarder la version animée du studio sur leur plateforme de streaming, Disney +.