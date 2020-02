Quand est-ce que le film de BTS «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» à New York? Une enquête

Les fans de BTS se régalent depuis la sortie de Map of the Soul: 7 le 21 février. À la sortie de l’album, le groupe sud-coréen a passé du temps à New York pour des promotions, offrant à ARMY des moments pour toute une vie. Mais même ainsi, il y a encore plus de contenu à attendre, en particulier l’apparition spéciale des BTS sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon le 24 février. Cela dit, les sept membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – sont récemment revenus en Corée pour leur conférence de presse mondiale. Alors, quand BTS a-t-il filmé The Tonight Show? Le groupe a toujours une longueur d’avance sur le match.

La date et l’heure de diffusion de l’épisode spécial du BTS «Tonight Show Starring Jimmy Fallon»

BTS, Jimmy Fallon et l’employé de charcuterie de Katz | Andrew Lipovsky / NBC

Le 13 février, NBC a annoncé le rachat spécial de BTS Tonight Show. Selon le communiqué de presse du réseau, l’épisode entier sera dédié au groupe.

“Le spectacle comportera non seulement une interview et une performance du groupe, mais agira également comme une célébration de New York en tant que Fallon et le groupe visitera des lieux locaux emblématiques au cours de l’heure”, indique le communiqué.

Plus particulièrement, les fans verront BTS jouer dans Grand Central Terminal. Ils passeront également devant la célèbre épicerie fine de Katz et répondront aux questions des fans dans le métro.

À quelle heure commencera l’apparition de BTS Tonight Show? Branchez-vous sur NBC le lundi 24 février à 23 h 35. EST pour l’épisode spécial d’une heure. Mais comme toujours, vérifiez vos listes locales pour plus de détails et les changements possibles.

“The Tonight Show” a filmé le spécial BTS avant le 24 février

Maintenant, il est clair que l’épisode BTS sur The Tonight Show a été pré-enregistré, même les segments d’interview. Comme mentionné, BTS est récemment retourné en Corée, donc l’épisode ne sera pas enregistré en direct. Cela dit, il semble que le groupe ait tourné pour la spéciale début février 2020.

Le 6 février, Fallon a demandé aux fans de tweeter les questions de l’émission pour demander à BTS leur interview dans le métro, ce qui signifie que le segment a probablement été enregistré peu de temps après. Les riches couleurs de cheveux sur RM et Jimin dans la promo de Tonight Show peuvent également indiquer que BTS a filmé l’interview avant les promotions Map of the Soul: 7, car ils ont enfilé des couleurs fanées le 21.

Pendant ce temps, le 13 février, Rolling Stone a publié un article mettant en vedette le showrunner de The Tonight Show, Gavin Purcell. Il a parlé de la production de l’épisode spécial BTS.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

«En termes de production, cette [episode] était un ascenseur assez lourd. Je ne peux pas vous dire combien de personnes ont participé à la fabrication de ce produit », a déclaré Purcell. «C’est l’ensemble du personnel qui s’est mobilisé pour rendre ce spectacle vraiment cool.»

Le showrunner a ajouté: «Et du côté BTS, c’était incroyable de voir comment ils se sont ralliés et à quel point ils ont travaillé dur. C’est quelque chose que leurs fans savent, mais non seulement ils sont incroyablement talentueux, mais ils sont aussi très travailleurs et humbles. “

Même ainsi, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander comment BTS s’en est tiré avec le tournage à New York pour The Tonight Show sans être remarqué, surtout quand on considère l’ampleur de la production.

Il est probable que BTS ait enregistré leurs performances à Grand Central après la fermeture à 2 h HNE et avant l’ouverture à 5 h 30 HNE. Mais comment s’en sont-ils sortis avec leur tournée de NYC? Dans une interview avec Billboard publiée le 18 février, le propriétaire de Katz, Jake Dell, a révélé que ce n’était pas trop difficile.

Dell a confirmé que BTS avait été filmé chez Katz pendant les heures normales de bureau. “Oui, nous l’avons fait fonctionner”, a-t-il déclaré. «C’était la moitié du plaisir. Nous l’avons fait un peu stratégiquement, donc ce n’était pas aussi chaotique que possible – ce n’était pas un déjeuner du dimanche ou du samedi. »

Indépendamment de la façon dont l’équipe de Tonight Show a réussi le rachat de BTS, ARMY sait que le groupe offrira un grand spectacle le 24 février. Alors restez à l’écoute. Et, comme dirait Jungkook, allons-y.

Lire la suite: 7 citations de BTS sur l’armée qui prouvent la profondeur de leur amour n’a pas changé depuis ses débuts