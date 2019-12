Quand est la dernière partie du croisement Arrowverse «Crisis on Infinite Earths»?

Chaque année, les émissions CW Arrowverse – une programmation qui comprend Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow – ont un événement croisé, où les personnages visitent les spectacles / mondes les uns des autres et sauvent le monde ensemble. L'événement de cette année, Crisis on Infinite Earths, a plus de poids que d'habitude, en partie parce qu'il dure plus longtemps que d'habitude.

Dans la plupart des événements croisés, les émissions ont lieu en une semaine, et elles ne se rapportent généralement pas aux histoires des émissions individuelles. Cette année, les choses sont différentes.

Comment cette «crise» a-t-elle commencé?

Le casting de «Arrow» | Araya Diaz / WireImage

La crise a en fait commencé non pas sur l'écran du téléviseur mais dans les pages imprimées des bandes dessinées, selon Entertainment Weekly. Écrit par Marv Wolfman et dessiné par George Perez, l'histoire intitulée «Crisis on Infinite Earths» est sortie en 1985 et 1986. Dans les bandes dessinées, les héros et les méchants se sont regroupés pour vaincre l'Anti-Monitor, qui visait à ne pas en effacer un seul monde, mais tous. Il voulait effacer le multivers de DC propre.

"Ce sera le plus grand, le plus compliqué (crossover) qu'ils aient fait, mais je suis fier de dire qu'ils le font et que nous les soutenons", a déclaré le président de CW Mark Pedowitz lors de la tournée de presse d'hiver de la Television Critics Association. depuis janvier 2019.

Arrow est sans doute l'émission la plus touchée par la crise parce que l'émission elle-même touche à sa fin, la huitième saison en cours étant la dernière.

Où se trouve actuellement le Arrowverse

Les semaines de croisement précédentes avec Arrowverse étaient des événements autonomes qui n'ont pas affecté les arcs de l'histoire de la série individuelle en cours. Vous pouvez ignorer complètement ces épisodes croisés et ne pas gâcher la continuité des émissions si vous n'en avez regardé que quelques-uns. Cependant, ce crossover est beaucoup plus ambitieux que d'habitude.

Ce qui a mis en place Infinite Earths était le crossover Arrowverse d'Elseworlds de l'année dernière, dans lequel The Flash et Arrow ont échangé des vies parce que le Dr John Deegan, agissant sur ordre du Moniteur, a réécrit la réalité. Pour vaincre Deegan et empêcher la mort de Flash et de Supergirl, Green Arrow a dû négocier avec le Moniteur. Il devait promettre de faire tout ce qu'il fallait pour sauver le multivers d'une crise entrante – une crise sur des Terres infinies, rien de moins.

Spoilers peut suivre, il vaut donc mieux arrêter de lire ici si vous n'êtes pas encore rattrapé. Les émissions font deux choses en particulier – elles ont des versions alternatives de héros qui se battent, et ils ont beaucoup d'acteurs d'émissions de télévision passées au-delà de l'Arrowverse et de films faisant des apparitions en tant qu'invités.

Par exemple, non seulement le Tyler Hoechlin Superman de Supergirl de CW se présente, mais Brandon Routh, qui a joué le héros emblématique du film à succès Superman Returns en 2006. Le crossover ressuscite même les acteurs de séries longues: Tom Welling et Erica Durance de Smallville reviennent pour jouer des versions alternatives de Clark Kent et Lois Lane.

Quand la «crise» prendra-t-elle fin?

Trois épisodes de Crisis on Infinite Earths ont déjà été diffusés: Supergirl, Batwoman et The Flash. Le crossover se terminera avec Arrow à 20 heures. 19 janvier, avec Legends of Tomorrow immédiatement après. Il s'agit d'une structure inhabituelle car Legends n'était pas retourné autrement à la gamme CW. Son épisode de Crisis sera la première de la cinquième saison de l'émission.

Le producteur exécutif Keto Shimizu a déclaré à EW. «Je suis là pour m'assurer que, peu importe ce qui se passe dans l'énorme folie du crossover, nous avons les personnages qui participent à (« Crisis ») des terres dans un endroit très particulier», a-t-elle déclaré.

Le cliffhanger jusqu'à présent est que Lex Luthor a édité le Book of Destiny pour convenir à ses propres fins car il ne reste que 7 parangons dans le multivers pour faire face à l'Anti-Monitor. Nous devrons donc attendre la fin du bal du Nouvel An à Times Square pour voir comment se déroule son plan néfaste.