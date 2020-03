Quand est la finale de la saison 4 de «This Is Us»? Le dernier épisode de la saison vous mettra en haleine

Nous approchons de la grande finale de la saison 4 de This Is Us. Au cours des derniers mois, nous avons ajouté des pièces au puzzle de la famille Pearson. Nous espérons donc que nous aurons bientôt des réponses. Mais quand est la finale de This Is Us Saison 4? La fin – et l’inévitable cliffhanger pour mettre en place la cinquième saison – est à nos portes.

Mandy Moore dans le rôle de Rebecca et Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans ‘This Is Us’ | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Date et heure de la finale de la saison 4 de «This Is Us»

En mai 2019, NBC a renouvelé This Is Us tout au long de la saison 6. Chaque saison a également été fixée à 18 épisodes. Ainsi, avec le 17e épisode – intitulé «Après l’incendie» – du 17 mars, il ne reste qu’un épisode dans la quatrième saison. La finale de la saison 4 de This Is Us sera diffusée le mardi 24 mars à 21 h. EST sur NBC.

Titre et description de la finale de la saison 4 de «This Is Us»

This Is Us Season 4, Episode 18 s’appelle “Strangers: Part Two”. Ceci est une référence directe à la première intitulée “Strangers”. Dans l’épisode du 24 septembre, le drame NBC a présenté aux fans trois nouveaux personnages – Cassidy (Jennifer Morrison), Malik (Asante Blackk) et Jack Damon (Blake Shadnik) – qui ont chacun joué un rôle distinct au sein de la famille Pearson.

Cassidy a été fortement impliquée dans l’histoire et la croissance de Kevin (Justin Hartley) tout au long du début de la quatrième saison. Pendant ce temps, Malik est devenu l’amour de Deja (Lyric Ross). Ensuite, Jack Damon s’est avéré être le fils de Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) à l’avenir.

Avec le titre final de la saison 4 de This Is Us révélé, de nombreux fans ont prédit que Cassidy, Malik et Jack Damon reviendront dans une certaine mesure pendant “Strangers: Part Two”. Et selon la description de l’épisode, il semble probable qu’au moins l’un d’entre eux apparaîtra.

“Les Pearsons se réunissent pour célébrer le premier anniversaire de Baby Jack”, lit-on dans le synopsis, par TV Guide.

L’équipe «This Is Us» taquine ce qui se passera dans la finale de la quatrième saison

Lors d’une conversation avec TV Insider en mars 2020, le créateur Dan Fogelman a taquiné la finale de This Is Us Saison 4. Malheureusement, peu de choses ont été données lors de la diffusion de l’épisode le 24 mars. Cependant, il a pu indiquer à quelles questions il serait répondu d’ici la fin de la saison. Et finalement, il semble que les derniers épisodes présenteront des personnages de retour pour «nous propulser vers l’avant».

Fogelman a confirmé que les fans de This Is Us apprendront qui est la fiancée enceinte de Kevin à la fin de la quatrième saison. Ensuite, Kate et Roby subiront «un changement qui… surprendra les gens».

Pendant ce temps, la série NBC ramènera Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore) dans «un endroit où ils n’ont pas été depuis longtemps». Les fans verront également le premier anniversaire de Kate, Kevin et Randall (Sterling K. Brown) en 1981.

Maintenant, il est possible que nous sachions déjà où se terminera la finale de la saison 4 de This Is Us. Comme nous l’avons vu dans la finale d’automne du 19 novembre, les Big Three célèbrent leur 40e anniversaire à neuf mois de Thanksgiving. Donc, selon la tradition, la première de la cinquième saison reprendra de la séquence flash-forward.

“Nous avons commencé chaque saison jusqu’à présent avec l’anniversaire des Big Three aujourd’hui”, a déclaré le producteur exécutif Isaac Aptaker à TV Guide. «Cette séquence cabine dans laquelle Rebecca arrive est leur 40e anniversaire. Cela suggère donc que c’est là que nous allons commencer la saison 5. “

Il a poursuivi: «Les gens n’auront pas à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses dans les flash-forward. Cela arrive tout de suite au sommet de la saison prochaine. “

La finale de la saison 4 de This Is Us sera diffusée le 24 mars à 21 h. EST sur NBC.

Lire la suite: Le créateur de «This is Us» dit que les scénaristes ne tueront pas ce personnage