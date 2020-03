Quand est le dernier épisode de «surnaturel»? Le prochain nouvel épisode de la dernière saison est dans les airs

Bouclez votre ceinture, fam. La 15e et dernière saison de Supernatural a été retardée au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). À la mi-mars 2020, Warner Bros. Television Group a interrompu la production de plusieurs projets, dont la série CW bien-aimée. Puis le 23 mars, le producteur exécutif Andrew Dabb a expliqué l’impact de l’arrêt en ce qui concerne la dernière saison. Il semble maintenant que le dernier épisode de Supernatural sera repoussé, car le prochain nouvel épisode de la dernière saison ne sera pas publié “pendant un certain temps”.

À quand remonte la date de diffusion finale de la série «Supernatural» de la saison 15?

En novembre 2019, The CW a fixé la date de diffusion finale de la série Supernatural au lundi 18 mai 2020, avec 20 épisodes dans la 15e saison. Mais comme mentionné, Warner Bros. Television a reporté la production le 13 mars. Selon Entertainment Weekly, la société a publié la déclaration:

Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées.

Pendant ce temps, Deadline a annoncé que Supernatural Season 15 avait presque terminé le tournage lorsque l’arrêt a eu lieu, avec seulement “1,5-2 épisodes” à tourner.

Andrew Dabb explique pourquoi le 23 mars sera le dernier nouvel épisode de “Supernatural” pendant un certain temps

(Clarification: Nous avons filmé tout au long de l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être terminés. Cependant, il y a des friandises spéciales à venir – pour aider nous passons tous par là.)

Le 23 mars, Dabb a dévoilé le statut de Supernatural Season 15 sur Twitter. Et malgré le tournage de 18 épisodes sur 20 pour la dernière saison, le producteur exécutif a déclaré aux fans que le 13e épisode – intitulé “Destiny’s Child” – serait le dernier nouvel épisode pendant un certain temps.

“En raison de l’arrêt, ce sera notre dernier épisode pendant un certain temps”, a déclaré Dabb. “Restez bien, restez en sécurité, et nous vous verrons de l’autre côté.”

Il a ajouté plus tard: «Clarification: nous avons filmé tout au long de l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être terminés. “

Dabb a ensuite noté que l’équipe de Supernatural avait «des friandises spéciales à venir – pour nous aider tous à traverser cela».

Néanmoins, avec sept autres épisodes à venir dans la saison, cela signifie que la finale très attendue de la série Supernatural sera également retardée après la date de diffusion originale du 18 mai. Mais même ainsi, Dabb a promis aux fans qu’ils concluraient correctement l’histoire de Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles), peu importe combien de temps ils devraient attendre.

“Oui, nous, la CW et Warner Bros avons bien l’intention de revenir et de terminer la série”, a écrit Dabb. “Ce n’est pas une question de” si “, c’est une question de” quand “.”

De toute évidence, tout le monde devra simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite. À ce stade, personne ne sait quand Supernatural reviendra avec la saison 15, épisode 14 – et encore moins la date de diffusion finale de la série. Mais rassurez-vous, la série CW aura sa fin et Dabb comprend l’importance du dernier épisode.

«Vous ne voulez pas laisser les gens se sentir creux. Vous ne voulez pas laisser les gens se sentir cyniques “, a déclaré Dabb à TVLine en juillet 2019.” Cela ne signifie pas que la fin est toujours heureuse et que tout le monde est en vogue, mais cela signifie que le voyage valait quelque chose et est arrivé à un endroit cela fait que tout le monde a le sentiment que cela vaut, encore une fois, ce voyage. »

