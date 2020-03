Quand et pourquoi Camilla Parker Bowles et son premier mari, Andrew Parker Bowles, ont-ils divorcé?

Pendant des années, le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont mené une aventure alors qu’ils étaient mariés à d’autres personnes. On sait bien à quel point le mariage de Charles et de la princesse Diana a été mis à rude épreuve, mais on ne sait pas grand-chose de Camilla, le premier mariage de la duchesse de Cornouailles, ni quand et pourquoi elle a divorcé.

Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé entre Camilla et son premier mari, si Charles était la raison de leur séparation et si Andrew Parker Bowles avait aussi une liaison.

Camilla Parker Bowles et Andrew Parker Bowles | Indigo / .

Camilla a épousé Andrew après avoir commencé à sortir avec le prince Charles

Andrew a rencontré Camilla en 1965 lors de sa première soirée. Ils ont commencé à sortir ensemble pendant plusieurs années. Au début des années 70, la future duchesse a commencé à voir le prince Charles mais quand il est parti dans la Royal Navy en 1973, elle a renoué avec Andrew et ils se sont mariés.

Au fil des ans, l’héritier apparent et son ancienne flamme sont restés en contact. En fait, lorsque Charles a commencé à voir Diana, ils étaient des invités fréquents à la résidence Bowles. Andrew a même joué un rôle de chef de la sécurité dans le mariage royal du prince et de la princesse.

Selon le documentaire Wallis Simpsons – Royal Stories, «[Charles] a choisi [Andrew] d’être son chef de la sécurité quand il a finalement épousé Diana, son garde du corps personnel à côté de la voiture royale après la cérémonie. ”

Cependant, la gigue était en place pour tout le monde lorsque «Tampongate» est devenu la première page.

Camilla et Andrew Parker Bowles | Frank Barratt / Keystone / .

La raison pour laquelle ils ont divorcé

En 1993, le public a pu tout lire sur «Tampongate» également connu sous le nom de «Camillagate» dans le magazine New Idea, qui a publié une transcription de la conversation téléphonique secrète de Charles et Camilla de 1986.

Bien qu’Andrew aurait eu ses propres affaires extraconjugales, l’expert royal Wayne Francis a déclaré qu’il était “publiquement humilié” par l’infidélité de sa femme avec le futur roi et voulait un divorce.

Une déclaration des avocats du couple a cependant brossé un autre tableau et a affirmé que la raison de leur séparation était parce que «il y a peu d’intérêt commun entre [them]. ”

Il a également été signalé qu’au moment où Camilla et Andrew ont annoncé leur intention de mettre fin à leur mariage, ils vivaient déjà séparément depuis deux ans. Leur divorce a été finalisé en 1995.

Camilla a épousé son prince et Andrew a épousé sa propre maîtresse

Mariage de la princesse Charles et de Camilla Parker Bowles | Hugo Burnand / Piscine / .

Le prince Charles et Diana ont divorcé en 1996. mais l’année suivante, la princesse est décédée à la suite d’un accident à Paris. Parce que Camilla était considérée comme la raison pour laquelle le mariage du prince et de la princesse de Galles avait mis fin au public n’avait pas une opinion favorable d’elle et après la mort tragique de Diana, Camilla a été étiquetée ennemie publique n ° 1.

Ce n’est qu’en 1999 que les fils de Charles, les princes William et Harry, semblaient accepter la relation entre leur père et Camilla, comme l’ont fait de nombreux autres membres de la famille royale. Finalement, le couple a commencé à apparaître en public ensemble et la reine Elizabeth II leur a donné la permission de se marier. Le duc et la duchesse de Cornouailles ont dit «oui» le 9 avril 2005.

Quant à Andrew, il a épousé sa propre maîtresse, Rosemary Pitman, en 1996. Elle est décédée en 2010 après avoir lutté contre le cancer.

Lire la suite: La soeur princesse Anne du prince Charles a-t-elle eu une liaison avec le premier mari de Camilla Parker Bowles?