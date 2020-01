Quand Hannah Brown a demandé à Peter Weber de “ prendre un vol ” avec elle, il a dit qu’il l’avait envisagé

Les deux premiers épisodes de Peter Weber de The Bachelor comportaient une conversation qu’il avait eue avec l’ancienne célibataire Hannah Brown. Les deux ont eu un cœur émotionnel de cœur à propos de leurs sentiments l’un pour l’autre et ont discuté de ce qu’ils devraient faire à leur sujet.

Peter Weber et Hannah Brown | John Fleenor / Walt Disney Television via .

Vers la fin de leur échange, Brown leur a suggéré de «prendre un vol».

Peter Weber a pensé à quitter ‘The Bachelor’ pour être avec Hannah Brown

Dans une interview avec Entertainment Tonight la semaine dernière, Weber a révélé qu’à ce moment-là, il avait définitivement pensé à abandonner le spectacle pour partir avec Brown.

«J’ai vraiment pensé à ce moment-là, ça a l’air complètement fou et fou, mais, encore une fois, j’ai dit à tout le monde – et je ne pense pas qu’ils se soient jamais attendus à ce que je l’affiche à cette ampleur – mais j’ai dit à tout le monde dès le début que j’allais être brut, être moi-même, faire ce que je devais faire », a déclaré Weber.

En fin de compte, Weber a décidé de continuer à être le célibataire. Lui et Brown ont partagé une accolade émotionnelle et se sont séparés.

Pendant l’épisode, Weber a dit qu’il se sentait mal d’avoir accordé autant d’attention à Brown pendant la date du groupe.

«C’est déroutant pour moi. Je voulais l’embrasser, oui. C’est ce que je ressentais. C’est ce que je voulais faire. Je veux dire, il n’y a pas si longtemps, je sais que nous avons rompu, donc je suppose que c’est bien de ressentir ça. Je veux dire que je n’ai probablement pas géré cela de la bonne façon aujourd’hui. J’essaie de comprendre ce que mon cœur veut et je ne sais pas. Je pense que j’ai vraiment peur de ne pas être là où je dois être pour le moment. Je ne sais pas si j’ai besoin de ressentir cet amour avec quelqu’un d’autre pour passer à autre chose. Je ne sais pas si je dois passer à autre chose pour ressentir cet amour avec quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré à la caméra.

Mais lors de son interview avec ET, Weber dit qu’il ne se “sent pas si mal” à propos de sa conversation avec Brown parce que cela s’est passé si tôt dans la saison.

“C’est pourquoi je ne me sens pas si mal à ce sujet. Je n’avais pas de relations folles à ce moment-là. Les sentiments ne s’étaient pas vraiment formés. C’était si tôt. Je me donne donc une sorte de laissez-passer pour ce qui explique pourquoi je me suis permis de ressentir ce que je ressentais parce que je savais que j’avais un groupe incroyable, mais je commençais juste à les connaître », a-t-il déclaré.

Peter Weber dit qu’il n’y a “aucune distraction” pour aller de l’avant

Weber a également admis lors de l’interview qu’il était toujours amoureux de Brown quand il a commencé à filmer sa saison. Lauren Zima de ET a demandé à Weber comment il pensait qu’il pouvait être le célibataire quand il n’était pas sur Brown.

«J’étais évidemment blessé quand cela s’est produit, mais j’ai fait de mon mieux pour avancer et mettre ça derrière moi. Et quand on m’a offert l’opportunité d’être le célibataire, j’étais évidemment tellement content pour ça et je l’ai pris parce que je me sentais vraiment comme si j’étais prêt et j’avais avancé autant que je pouvais et je n’allais pas laisser ça être un la distraction va de l’avant », a déclaré Weber.

Sur la base des aperçus de la saison, il semble qu’il n’y aura plus de drame Hannah Brown (à moins que Weber ne décide de lui donner sa dernière rose, comme certains fans l’espèrent). Mais il y aura beaucoup d’autres drames à espérer.

Le Bachelor est diffusé le lundi soir à 20 h. sur ABC.

