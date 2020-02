Quand la nouvelle saison arrive-t-elle sur Showtime?

Depuis sa première en 2016, Billions est l’un des originaux les plus regardés de Showtime. La série, qui a commencé par opposer le procureur américain Chuck Rhoades (Paul Giamatti) au milliardaire du fonds spéculatif Bobby Axelrod (Damian Lewis), est restée un acteur de premier plan pour le réseau dans la saison quatre.

Étant donné son engagement auprès du public et les éloges de la plupart des critiques de télévision, ce n’était pas une surprise lorsque Showtime a annoncé qu’il ramènerait le spectacle pour une cinquième saison. Avec le tournage déjà terminé et la touche finale à la saison cinq de milliards, il est prêt pour sa première.

La saison 5 de «Billions» débute le dimanche 3 mai à 21 h.

(L-R): Asia Kate Dillon comme Taylor, David Costabile comme Mike «Wags» Wagner, Damian Lewis comme Bobby «Ax» Axelrod, Paul Giamatti comme Chuck Rhoades et Maggie Siff comme Wendy Rhoades dans MILLIARDS | Marc Hom / SHOWTIME

Dans la saison quatre de Billions, les téléspectateurs ont vu ce que la plupart auraient considéré comme impensable: Chuck et Axe unissant leurs forces pour abattre divers ennemis. On pourrait dire que cela a mis le spectacle dans un endroit gênant, mais les scénaristes se sont assurés de terminer ce fil d’ici la finale de la saison.

Cette fin de la saison quatre a été épique à plusieurs niveaux. Outre l’arrestation par Chuck de Taylor Mason (Asia Kate Dillon) et de sa folle diatribe italienne, les téléspectateurs ont vu Axe fermer l’une des entreprises de sa petite amie et Chuck retirer son plus grand tour (la configuration Connerty) à ce jour.

À la fin, les fans se sont retrouvés dans un endroit familier: Chuck et Axe se préparent à se battre à nouveau. Puisque Taylor espère voir la fin des deux hommes et que le mariage de Chuck avec Wendy (Maggie Siff) reste tendu, il y a beaucoup de choses pour les scénaristes de la série avec qui travailler dans la saison cinq.

Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle saison d’une série télévisée de prestige sans nouveaux personnages et interprètes. Des milliards de joueurs ont ajouté des joueurs intéressants au pli de la tranche 2020 de l’émission.

Nouveaux personnages et interprètes pour la saison cinq de «Billions»

Paul Giamatti et Jeffrey DeMunn travaillent sur le tournage de «Billions» le 12 mars 2019. | Images Bobby Bank / GC

Dans la saison cinq, les fans trouveront des visages familiers d’autres émissions à succès à venir à Billions. La liste commence avec Julianna Margulies, la star gagnante du Golden Globe de The Good Wife. Sur Billions, elle jouera Catherine Brant, un professeur et auteur de l’Ivy League.

Dans la bande-annonce, nous trouvons Margulies en mode coach exécutif, donc vous ne vous tromperiez pas en vous attendant à une sorte de friction avec Wendy Rhoades en cours de route. Pendant ce temps, Billions a également ajouté Corey Stoll (House of Cards, The Deuce) au mix cette fois-ci.

Stoll incarne le «pionnier de l’impact social» Mike Prince, un personnage originaire d’une petite ville américaine et «constitue une véritable menace pour la domination d’Axe». D’après l’apparence de la bande-annonce de la saison cinq, il est clair que Prince décroche des coups dans ses combats avec Axe.

Au-delà de cela, Bryan Connerty (Toby Leonard Moore), Wags (David Costabile), Kate Sacker (Condola Rashad), Dollar Bill Stearns (Kelly AuCoin) et Chuck Rhoades, Sr. (Jeffrey DeMunn) reviendront tous dans leurs rôles principaux. Malin Akerman (Lara Axelrod) aura un rôle réduit cette saison.

