Quand la série Netflix reviendra-t-elle pour un troisième versement?

Netflix n’a pas encore annoncé la troisième saison de Sex Education, mais disons-le de cette façon: si le spectacle ne revient pas en session cette année, les fans auront le double de raison d’être fous.

La saison 2 de la comédie décalée s’est terminée sur un cliffhanger – une qui a irrité sinon irrité beaucoup de ses téléspectateurs. Le spectacle a osé taquiner la possibilité que ses personnages centraux se réunissent, seulement pour tirer le tapis de dessous. Espérons qu’une troisième saison parlera aux téléspectateurs de cette falaise.

Pourquoi l’éducation sexuelle était-elle populaire?

Asa Butterfield | Daniel Zuchnik / .

Le titre de l’émission donnait l’impression que cela pourrait être quelque chose de plus risqué que ce que vous trouverez habituellement sur Netflix, mais la prémisse était unique: et si vous aviez un parent dont la profession était le sexe? Et si ce parent était Scully de The X-Files?

Non, ce n’est pas ce genre de travailleuse du sexe. Gillian Anderson joue un sexologue. Son fils Otis est Asa Butterfield, dont les crédits incluent Hugo et Ender’s Game.

Sans vraiment le vouloir, Otis aide l’intimidateur à l’école avec son anxiété de performance sexuelle. Ensuite, Otis démarre une entreprise de conseils sexuels avec son camarade de classe Maeve, joué par Emma Mackey.

Le public et les critiques ont salué le spectacle pour son honnêteté et sa détermination à gérer la vie sexuelle des adolescents sans transformer le matériel en quelque chose de salace ou le jouer pour des rires bon marché. Cela l’a emporté dans la saison 2, ce qui a renforcé les enjeux pour Otis et Maeve.

Où s’est arrêtée la saison 2 de «Sex Education»?

Otis s’est mis en travers de sa tête. Bien que Maeve et lui aient une bonne chimie, chacun a poursuivi des relations avec d’autres personnes.

Otis a rejoint Ola, tandis que Maeve a choisi Jackson, une star du sport. Otis intervient d’abord en se saoulant et en se fâchant contre Ola et Maeve, puis il perd sa virginité envers la fille populaire Ruby.

Otis voit l’erreur de ses manières et décide d’avouer ses sentiments pour Maeve via la messagerie vocale mais il est trop tard – quelqu’un d’autre qui aime Maeve intercepte son message et Maeve ne l’entend jamais. Fin de la saison 2.

Les fans étaient fâchés que les personnages principaux ne se soient pas retrouvés ensemble, du moins pas dans la version qu’ils avaient vue. Une autre fin a également été tournée, selon BT.com, et cette version semble leur promettre une véritable rencontre.

Le réalisateur Ben Taylor savait que les fans seraient fous, mais il dit que c’est pourquoi cela fonctionne – cela donne envie aux gens de revenir et de voir ce qui se passe.

Quant à la saison 3, la créatrice de la série Laurie Nunn a déclaré au Hollywood Reporter: «[Netflix] est très favorable et veut vraiment que nous racontions les histoires qui nous passionnent. On a vraiment l’impression que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, que nous voulons faire le même spectacle. ”

Netflix a récemment confirmé que l’émission reviendrait pour un troisième versement.

Bien que Netflix n’ait pas annoncé de date de sortie officielle pour la saison 3 de Sex Education, les fans peuvent s’y attendre en janvier 2021. Pourquoi? La saison 1 a chuté en janvier 2019 et la saison 2 a fait ses débuts en janvier 2020.

Les romances devraient-elles être requises pour toujours garder le public heureux?

Les fans s’énervent de façon irrationnelle lorsque les romances ne se déroulent pas, de Rick et Ilsa à Casablanca à Jack et Rose dans Titanic à Mia et Sebastian à La La Land. Mais les meilleures histoires d’amour ont tendance à être celles où les amoureux ne se réunissent pas. La douleur rend la relation plus douce-amère.

Bien sûr, tous ces exemples sont des films et non des émissions de télévision, qui jouent selon des règles différentes. La croyance commune est que si vous séparez trop longtemps les personnages de «fin de partie» à la télévision, cela fera couler la vedette. Les téléspectateurs citent Moonlighting à titre d’exemple, la théorie commune étant qu’une fois que Bruce Willis et Cybill Shepherd ont finalement accompli l’acte après tant de «le feront-ils ou ne le feront-ils pas?

Les critiques Matt Zoller Seitz et Alan Sepinwall soulignent dans TV (The Book) que cela était en fait dû à d’autres circonstances: «Le public n’a pas fui parce qu’ils s’ennuyaient après que David et Maddie se sont connectés, ils ont fui parce que les dernières saisons s’étaient terminées de leur façon de les séparer et tout le monde a été frustré d’attendre. “

L’éducation sexuelle n’a pas eu à faire face à de telles questions, mais il y a fort à parier qu’Otis et Maeve ne se sont pas vus les uns les autres, et nous n’avons pas vu la dernière de l’éducation sexuelle.