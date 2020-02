Quand le prochain nouvel épisode sera-t-il diffusé sur Bravo?

La saison 12 de The Real Housewives of Atlanta a tous les fans bourdonnant sur ce qui va se passer ensuite. La querelle entre NeNe Leakes et Kenya Moore s’intensifie et les téléspectateurs sont ravis de ce qui se passe dans la série télé-réalité. L’épisode 13 de la saison en cours s’intitule «Thé chaud avec un côté des cookies» et Bravo vient de publier la date de la première.

RHOA a fait une courte pause et n’a pas été diffusée depuis deux semaines. Le week-end dernier, il n’a pas été diffusé à cause du Super Bowl et le week-end précédent les Grammys. Bien que les Oscars seront diffusés dimanche prochain, Bravo diffusera enfin l’épisode 13 de l’émission. Ce sera le dimanche 9 février lorsque RHOA sera de retour à Bravo.

«Cynthia rassemble Tanya et le Kenya pour régler leurs différends, mais le Kenya arrive avec une invitée ombragée en remorque; Cynthia rend visite au fiancé Mike à Los Angeles où elle voit un aspect inattendu de sa vie qui la préoccupe », dit la description officielle de l’épisode.

Les tensions montent dans l’ATL et après deux semaines, les fans sont impatients de voir leurs dames de nouveau à l’écran.

NeNe Leakes contre Kenya Moore

L’une des querelles récurrentes sur RHOA est celle entre Leakes et Moore. À la fin de l’année dernière, Moore a expliqué comment les retombées entre elle et Leakes ont commencé.

“J’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore lors du Wendy Williams Show. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit: “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

Les choses entre les deux stars de la réalité chauffent tellement qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles Leakes a craché sur Moore lors de l’une de leurs rencontres. Les téléspectateurs pourront saisir le moment tendu plus tard cette saison sur RHOA.

“Elle a essayé d’agir comme si elle allait cracher sur moi”, a révélé Moore en disant que l’OG d’Atlanta “colportait” sa salive. “Vous le verrez sur le salon.”

Lorsque la bande-annonce des épisodes à venir de la saison 12 a été publiée, Leakes a doublé ses attaques contre Moore.

“Elle a besoin de cracher dessus [with] toutes les choses horribles qu’elle a dites et faites », a tweeté la star de RHOA. «De commencer constamment à faire du sh ** avec moi toute la saison, à m’allonger sur moi, à dire que je suis sous drogue et bipolaire. De plus, ce tweet récent qu’elle a posté, alors profitez du moment. J’ai fait l’acte mais je n’ai pas craché. J’aimerais bien l’avoir. Pas de regrets.”

Les fans sont divisés en ce qu’ils pensent des attaques physiques. Les partisans de Moore disent que Leakes n’aurait pas dû devenir si agressif tandis que les partisans de Leakes disent que le premier l’avait fait venir.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée tous les dimanches à 21 h. ET sur Bravo.