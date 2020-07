Quand le single de Ringo Starr a obtenu un peu d’aide d’un vieil ami des Beatles

Au début des années 1970, alors que les Beatles étaient sur le point de se séparer, Ringo Starr a rendu visite à la maison de Paul McCartney à la demande de ses trois camarades au siège d’Apple. Paul retarderait-il la sortie de son premier album solo jusqu’à l’arrivée de l’album et du film Let It Be?

En bref, la réponse de Paul à Ringo était «non». Mais cela ne s’est pas arrêté là. En plus de son rejet catégorique de la demande de Ringo, Paul a jeté Ringo hors de sa propriété et a menacé de le « finir ». Inutile de dire que Ringo et Paul ne prendraient pas de thé et ne feraient pas de disques ensemble de si tôt.

Cependant, Ringo a maintenu de solides relations avec John Lennon et George Harrison. Lors des débuts en solo de John en 1970, vous trouverez Ringo dans le siège du batteur. La même année, vous avez trouvé Ringo jouer sur des pistes pour le blockbuster à trois disques de George, All Things Must Pass.

Quand vint le moment pour Ringo de tester les eaux avec son propre travail en solo, George était plus que prêt à aider. Et la chanson qu’il a produite et aidé Ringo à écrire en 1970 est devenue un succès pour l’ancien batteur des Beatles l’année suivante.

George Harrison a produit et co-écrit ‘It Don’t Come Easy’ de Ringo

George Harrison à la guitare et Ringo Starr à la batterie au concert de 1971 pour le Bangladesh | Thomas Monaster / NY Daily News via .

En mars 70, les fans de musique ont eu un premier aperçu du travail solo de Ringo sur Sentimental Journey, un album de standards pop qui s’est assez bien vendu. Plus tard cette année-là, le public a entendu son premier travail post-Beatles avec le single « Beaucoup of Blues » enregistré à Nashville (et l’album du même nom).

Cette version n’a pas mis le feu aux cartes. (L’album a culminé à la 65e place du Billboard 200 à la fin des années 70.) Mais Ringo a facilement surpassé cet effort avec son prochain single, « It Don’t’s Come Easy ». Avec George Harrison en tant que producteur et co-scénariste non crédité, le morceau a lancé la carrière solo de Ringo.

Je pensais que le single n’avait pas été diffusé sur les ondes avant avril 1971, l’enregistrement avait commencé lors des sessions Sentimental Journey l’année précédente. C’est à ce moment-là que George a aidé Ringo à écrire et à arranger la piste. D’après les notes d’ouverture, cela ressemble à un morceau qui aurait pu apparaître sur All Things Must Pass.

L’identité du guitariste (George) n’avait besoin d’aucune enquête et le vieil ami Klaus Voormann jouait de la basse avec Stephen Stills pour une partie de piano. Il avait l’étoffe d’un hit après les 30 premières secondes, et le solo de guitare de George l’a poussé au-dessus.

‘It Don’t Come Easy’ a frappé le numéro 4 des deux côtés de l’Atlantique

Ringo Starr et George Harrison posent à la session «Tout ce dont vous avez besoin est amour». | Archives Cummings / Redferns

Il est difficile d’écouter «It Don’t Come Easy» et de minimiser l’influence de George Harrison. Son cachet est présent sur tous les aspects de la piste, mais il s’est également assuré de faire ressortir le meilleur de Ringo. Les fans de musique du monde entier étaient d’accord et Ringo a marqué son plus gros succès à ce jour.

« It Don’t Come Easy » a atteint la première place au Canada et a culminé à la quatrième place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant ce temps, il a connu le même genre de succès en Europe, en Afrique et en Australie. En bref, Ringo est arrivé en tant qu’artiste solo avec cette piste. Et il a continué sur sa lancée avec «Back Off Boogaloo» (également co-écrit avec George) l’année suivante.

Alors, pourquoi George n’a-t-il pas pris un crédit pour l’écriture de chansons? Une théorie convaincante soutient que George voulait donner un coup de pouce à la carrière solo de son copain, alors il lui en a fait don. À la fin des années 90, quelques années avant la mort de George, Ringo a présenté une performance de «It Don’t Come Easy» en révélant qu’il l’avait bien écrit avec son vieux copain Beatle.

CONNEXES: Lorsque Ringo Starr 1er s’est senti comme un membre égal des Beatles