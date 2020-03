Quand les Beatles ont tenu les places n ° 1 à n ° 5 sur les charts pop américains

Si vous recherchez l’artiste enregistrant le plus de succès commercial, vous n’avez pas à regarder au-delà des Beatles. Dans leur relativement court record de disques (1962-70), les Fab Four ont emballé suffisamment de matériel pour vendre quelque 600 millions d’albums (LP) et des milliards de singles.

Leur course au Royaume-Uni et au Billboard était également inégalée. Même Elvis Presley n’a pas accumulé le nombre de simples en tête des classements (20) et de joueurs longs (21). Si rien d’autre, ces statistiques valent la peine d’être gardées à l’esprit lorsque quelqu’un dit que Drake a dépassé tel ou tel palmarès du graphique des Beatles.

En ce qui concerne la domination des Fab Four, le groupe a vraiment dominé les Billboard Hot 100 et 200 en 1964. Cette année-là, ils ont établi un record pour la plupart des succès n ° 1 d’une année civile (six). Au sommet de la Beatlemania, le groupe a également réussi à détenir simultanément les cinq premières places des charts pop américains.

Les Beatles avaient les numéros 1-5 sur le Billboard Hot 100 en avril 1964

Beatles Paul McCartney et John Lennon se produisent sur ‘Shindig’ en 1964. | Collection David Redfern Premium / Redferns

Un bon nombre de fans des Beatles connaissent leurs jalons Fab Four, à commencer par le succès révolutionnaire du groupe en Amérique. Ce morceau, «I Want to Hold Your Hand», était au sommet du palmarès Billboard Hot 100 lorsque les moptops ont visité les États-Unis pour la première fois en février 1964.

“I Want to Hold Your Hand” a commencé à se vendre comme un fou aux alentours de Noël ’63 et n’a cessé qu’au printemps de l’année suivante. Tout compte fait, il a régné sur les charts pendant sept semaines et n’a pas quitté le numéro 1 jusqu’à ce qu’un autre single des Beatles, “She Loves You”, le déplace.

Mais “She Loves You” n’a pas seulement frappé les magasins de disques; il était sorti depuis la fin de 1963. L’explosion des Beatles à la suite de la performance d’Ed Sullivan l’a ramené en rugissant – jusqu’au n ° 1. Et quand il a atterri là-bas à la fin mars 64, «I Want to Hold Your Hand» est seulement tombé au n ° 2.

À ce moment-là, «Please Please Me», qui avait été réédité en janvier 64, avait atteint la troisième place du classement. La semaine suivante (28 mars), la reprise des «Quatre Twist and Shout» des Fab Four est également entrée dans le top cinq, donnant aux Beatles quatre des cinq premières places.

Et c’est là que “Can’t But Me Love” est passé du n ° 27 au n ° 1 le 4 avril 1964. À ce moment, il a été suivi de “Twist and Shout”, “She Loves You”, “I Want to Tenez votre main »et« Veuillez me plaire »pour compléter les cinq premiers.

Personne n’a égalé l’exploit des 5 meilleurs Beatles depuis

Beatles Ringo Starr et Paul McCartney regardent par la fenêtre d’un avion à l’aéroport de Blackpool, le 19 juillet 1964. | Personnel / Mirrorpix / .

Puisqu’il est presque impossible d’avoir autant de succès fracassants qui culminent ensemble, cela ne devrait surprendre personne qu’aucun artiste d’enregistrement n’ait égalé ce record des Beatles depuis le printemps de 64. En fait, le plus proche d’un artiste a été trois singles dans les cinq premiers en même temps.

En ce qui concerne le maintien du numéro 1-3, seule Ariana Grande a réussi cela au cours des six décennies écoulées depuis que les Beatles l’ont fait. Mais la course des Fab Four ne s’est pas arrêtée lorsqu’elle a pris les cinq premières places. La prise du groupe sur le n ° 1 a duré jusqu’en mai, ce qui signifie qu’ils ont occupé la première place pendant trois mois.

Lorsque le calendrier est revenu à 1965, la Beatlemania ne s’est que légèrement calmée. Le groupe a réussi à marquer cinq autres succès n ° 1 en ’65. Donc, pour qu’un groupe surpasse ce type de succès, il devrait être un type d’artiste unique sur trois générations. Nous ne miserions pas là-dessus.

Voir aussi: Les souvenirs de «Let It Be» de George Harrison ne correspondent pas à la hauteur du documentaire des nouveaux Beatles