Quand les billets et les dates des concerts de BTS sortent-ils?

Avec Map of the Soul: 7 dans quelques semaines, il est temps de s’exciter, fans de BTS! Grâce à une annonce de BigHit Entertainment, les fans ont officiellement appris les dates et les lieux de cette tournée du stade. Quand les billets de concert BTS sortiront-ils? Dans quelles villes ce groupe K-pop s’arrête-t-il? Voici ce que nous savons des dates et des billets pour Map of the Soul Tour de BTS.

BigHit Entertainment a dévoilé la prochaine tournée de BTS au début du mois

Avec l’annonce de Map of the Soul: 7 est venue la nouvelle des prochaines performances live du groupe K-pop. Ce serait la première fois en 2020 que BTS partirait en tournée et, bien sûr, c’est un gros problème pour les fans de BTS partout.

Après quelques spéculations de fans, les dates officielles ont chuté le 21 janvier 2020, partageant les dates au Metlife Stadium, au Tokyo Dome et au Rose Bowl Stadium. Ils peuvent être achetés principalement via Ticketmaster, bien que les prix officiels n’aient pas encore été révélés.

Sensation BTS de K-pop au Jimmy Kimmel Live le 15 novembre 2017 | Images PG / Bauer-Griffin / GC

Quand les billets pour les concerts de BTS sortiront-ils?

Il y a quelques dates différentes pour les fans qui cherchent à acheter des billets BTS. La première «prévente» est disponible pour le Global Official Fanclub ARMY, à partir de 15 h. heure locale du 5 février à 23 h heure locale le 6 février.

Selon Billboard, «la prévente générale des fans vérifiés commencera à 15 heures. heure locale jusqu’à 23 h heure locale ”également le 6 février 2020. Cependant, les fans devront s’inscrire pour pouvoir prétendre à cette prévente. Les billets seront mis en ligne le 7 février à 15 h. heure locale pour le grand public.

Les dates officielles du «Map of the Soul Tour» de BTS sont les suivantes:

11 avril – Séoul, Corée du Sud – Stade olympique

12 avril – Séoul, Corée du Sud – Stade olympique

18 avril – Séoul, Corée du Sud – Stade olympique

19 avril – Séoul, Corée du Sud – Stade olympique

25 avril – Santa Clara, Californie, États-Unis – Levi’s Stadium

26 avril – Santa Clara, Californie, États-Unis – Levi’s Stadium

2 mai – Los Angeles, Californie, États-Unis – Rose Bowl Stadium

3 mai – Los Angeles, Californie, États-Unis – Rose Bowl Stadium

9 mai – Dallas, TX, USA – Cotton Bowl Stadium

10 mai – Dallas, Texas, États-Unis – Cotton Bowl Stadium

14 mai – Orlando, Floride, États-Unis – Camping World Stadium

17 mai – Atlanta, Géorgie, États-Unis – Bobby Dodd Stadium

23 mai – East Rutherford, New Jersey, États-Unis – MetLife Stadium

24 mai – East Rutherford, New Jersey, États-Unis – MetLife Stadium

27 mai – Washington, D.C., États-Unis – FedExField

30 mai – Toronto, ON, Canada – Rogers Centre

31 mai – Toronto, ON, Canada – Rogers Centre

5 juin – Chicago, IL, USA – Soldier Field

6 juin – Chicago, IL, USA – Soldier Field

13 juin – ??

14 juin – ??

28 juin – Fukuoka, Japon – Fukuoka PayPay Dome

29 juin – Fukuoka, Japon – Fukuoka PayPay Dome

3 juillet – Londres, Royaume-Uni – Twickenham Stadium

4 juillet – Londres, Royaume-Uni – Twickenham Stadium

11 juillet – Berlin, Allemagne – Olympiastadion Berlin

12 juillet – Berlin, Allemagne – Olympiastadion Berlin

17 juillet – Barcelone, Espagne – Estadi Olimpic Lluis Companys

18 juillet – Barcelone, Espagne – Estadi Olimpic Lluis Companys

23 juillet – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

25 juillet – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

26 juillet – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

30 juillet – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

1er août – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

2 août – Osaka, Japon – Kyocera Dome Osaka

7 août – Saitama, Japon – MetLife Dome

8 août – Saitama, Japon – MetLife Dome

1er septembre – Tokyo, Japon – Tokyo Dome

2 septembre – Tokyo, Japon – Tokyo Dome

Map of the Soul: 7 premières le 21 février 2020. D’ici là, les fans peuvent diffuser de la musique par BTS sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et YouTube.