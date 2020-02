Quand les retombées «Power» commenceront-elles à être diffusées?

Eh bien, les amis, nous avons atteint la fin du pouvoir. La série à succès Starz a terminé sa course de six ans en février avec la révélation du tueur de James “Ghost” St. Patrick et une arrestation choquante pour le meurtre. Mais il reste encore beaucoup à venir.

Il y a un certain nombre de retombées à divers stades de développement qui continueront les voyages de nombreux personnages de la série. Bien que les détails soient limités, nous connaissons un peu d’informations sur les dates de sortie possibles.

Faites défiler pour plus d’informations sur le début des retombées de Power. Mais procédez avec prudence si vous n’avez pas regardé la finale Power, car ce message contient des spoilers.

Joseph Sikora et Omari Hardwick sur le tapis rouge en 2019 | Michael Kovac / . pour STARZ

‘Power Book II: Ghost’ est en premier

50 Cent a déclaré dans le passé que Power Book II: Ghost reprend 48 heures après les événements qui se sont déroulés dans la finale de la série Power. Les téléspectateurs se souviendront que la finale s’est terminée avec la chute de Tasha pour le meurtre de Ghost, même si Tariq a appuyé sur la détente.

Alors que les officiers réservaient Tasha en prison, Tariq est allé sans scot et s’est inscrit au collège afin de gagner son héritage dans la volonté de Ghost. L’histoire exacte de la prochaine série n’est pas claire, mais il existe des théories selon lesquelles il commencera à construire son propre empire de la drogue pendant ses études.

Dans une récente interview avec Ryan Seacrest, 50 Cent a révélé la date de sortie de la série dérivée. “Power Book II sera allumé dans le même créneau horaire que Power”, a-t-il déclaré. “En juin, ce sera de retour.” Cela signifie qu’il sera diffusé en juin à 20 h. ET sur Starz.

‘Power Book III: Raising Kanan’ fera ses débuts en deuxième

Power Book III: Raising Kanan est une préquelle basée dans les années 90 qui suit l’antagoniste Kanan Stark et son ascension en tant que seigneur de la drogue.

50 Cent n’a pas partagé de date de sortie pour celui-ci mais a noté dans l’interview susmentionnée que Raising Kanan est «dans les dernières étapes du casting». Selon Deadline, l’acteur de Juice Omar Epps fait partie de ceux qui se sont inscrits au casting.

Les dates de sortie des autres retombées ne sont pas claires

Il semble que les deux dernières retombées – Power Book IV: Influence et Power Book V: Force – en sont encore aux premiers stades de développement. 50 Cent a déclaré à Seacrest qu’Influence, une émission autour du conseiller municipal Rashad Tate et de son parcours pour devenir le prochain gouverneur de New York, est toujours en cours d’écriture. Mais Newsweek rapporte qu’il pourrait sortir dès 2021.

Il en va de même pour Power Book V: Force, une émission centrée sur Tommy Egan et sa nouvelle vie sur la côte ouest. En tant que retombée finale, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le public ne voit ses débuts.

Mais quand il sort en première, il semble que ce sera assez amusant. Dans Power Season 6, Episode 13, les téléspectateurs ont vu Tommy décoller pour la Californie, laissant derrière lui une traînée d’ennemis et de problèmes non résolus. Et il semble certain que le drame finira par le rattraper.

Mais vous devrez attendre et voir. En attendant, préparez-vous pour Power Book II: Ghost.