Quand les téléspectateurs peuvent-ils s'attendre à voir le film sur Disney +?

Avec la première de Star Wars: Rise of Skywalker dans les salles cette semaine, tout le monde veut savoir quand ils peuvent regarder le film depuis chez eux ou sur leurs appareils. Il y a aussi quelques autres Guerres des étoiles les films qui ne sont pas encore disponibles en streaming. Voyons quand l'ensemble Guerres des étoiles la saga sera enfin terminée sur Disney +.

«Tapis rouge de Star Wars Rise of Skywalker» | Keith Mayhew / Echoes Wire / Barcroft Media via .

Quels films Star Wars pouvez-vous diffuser en ce moment sur Disney +?

Lorsque Disney + a été lancé le 12 novembre 2019, Guerres des étoiles les fans étaient heureux de voir la plupart de leurs films préférés déjà disponibles. La trilogie originale est à un clic avec Épisode IV: Un nouvel espoir, Épisode V: L'Empire contre-attaque, et Épisode VI: Le retour des Jedi.

La trilogie Prequel est également actuellement disponible pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez diffuser Épisode I: La menace fantôme, Épisode II: L'attaque des clones, et Épisode III: La vengeance des Sith.

Cependant, de la trilogie de la suite, il n'y a qu'un seul film disponible: Épisode VII: Le réveil de la force. Rogue One: une histoire de Star Wars est également prêt à diffuser directement sur votre téléviseur ou appareil. Tous les films sont en 4K avec prise en charge Dolby Vision et Atmos pour une qualité cristalline.

Quels films Star Wars manquent actuellement à Disney +?

Les films restants que Disney + doit ajouter au service d'abonnement sont Solo: une histoire de Star Wars et les deux derniers films de la trilogie suite.

Star Wars Episode VIII: Les derniers Jedi lance Disney + le 26 décembre 2019. Donc, après que les fans ont attrapé Épisode IX: La montée de Skywalker au cinéma, ils peuvent rentrer chez eux et regarder le film précédent. Les téléspectateurs peuvent également choisir d'attendre The Last Jedi à diffuser en rafraichissement avant d'aller au théâtre.

Pour ce qui est de Solo, les fans ont encore du temps à attendre. Le film sur Han Solo (Harrison Ford) devrait tomber sur Disney + le 9 juillet 2020.

Quand «Star Wars: The Rise of Skywalker» sera-t-il disponible sur Disney +?

La plupart des films Disney suivent la même chronologie pour leur sortie en salles, DVD / BluRay, puis vers les services de streaming. Les films Marvel et ceux du Guerres des étoiles la saga commence par une sortie de 90 jours en salles.

La montée de Skywalker a commencé sa tournée cinématographique le 19 décembre 2019 et s'achèvera vers la fin mars 2020. Quelques semaines plus tard, Épisode IX viendra sur DVD, BluRay et autres plates-formes de divertissement à domicile.

La société donnera aux consommateurs la possibilité d'acheter le format DVD / BluRay pendant environ deux à quatre mois. Nous pouvons avoir une idée de la sortie du film précédent quand nous attendre La montée de Skywalker.

The Last Jedi sorti en salles le 14 décembre 2017. Le film a été publié sur DVD / BluRay le 9 avril 2018, puis il est arrivé sur Netflix fin juin.

Nous pourrions voir Épisode IV streaming à un moment donné entre juin et août 2020. Nous recevrons une date de sortie exacte de Disney + en 2020 un jour. Pour les trois prochains mois, votre meilleur pari pour voir Star Wars: The Rise of Skywalker est de se diriger vers les théâtres.