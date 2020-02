Quand «Loki» sera-t-il diffusé sur Disney +? Voici ce que nous savons sur la série Marvel de la plateforme de streaming

L’univers s’agrandit, fans de Marvel. Grâce à la plateforme de streaming de Disney, certains personnages obtiennent leurs propres émissions de télévision. Et, après des mois d’attente, les fans ont enfin leur premier aperçu d’émissions comme The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Quand Loki sort-il en première sur Disney +? Voici ce que nous savons sur le dieu du mal et sa prochaine série originale.

Disney présentera des émissions de télévision Marvel originales sur sa plateforme de streaming, Disney +

Loki a peut-être fait semblant de mourir dans le passé. Mais selon Thor dans Avengers: Infinity War. Cette fois, il pense que c’était pour de vrai. Bien que son sort soit regrettable, les fans ont une autre chance de voir Loki. Après la première de Avengers: Fin de partie, Disney et Marvel ont annoncé qu’une multitude d’émissions de télévision originales arriveraient sur la plate-forme de streaming de Disney.

Il y aura des émissions originales avec de nouveaux personnages, comme Shang-Chi et Miss Marvel. De plus, des émissions de télévision détaillant les aventures de personnages déjà établis seront diffusées. Cela inclut The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Désormais, les fans peuvent avoir un aperçu de Loki en action, avec la publicité du Super Bowl de Disney.

Réalisateur Kate Herron et écrivain Michael Waldron de ‘Loki’ et président de Marvel Studios Kevin Feige | Jesse Grant / . pour Disney

Les fans ont eu leur premier aperçu de «Loki» avec la publicité du Super Bowl de Disney

Black Widow n’était pas le seul héros Marvel à avoir fait de la publicité pendant le Super Bowl. Le service d’abonnement de Disney, Disney +, avait sa propre publicité, présentant les personnages de Marvel recevant des émissions de télévision dans les années à venir.

Wanda et Vision aiment passer du temps ensemble. Bucky et Falcon ont pour mission de préserver l’héritage de Steve Rogers. Sans surprise, Loki a l’intention de «brûler cet endroit au sol».

Peu de choses ont été révélées sur l’avenir de ce dieu lors de la publicité du Super Bowl. Pour être juste, cependant, Loki n’était pas exactement au centre de l’attention. Cependant, Disney + a déjà Loki répertorié dans sa bibliothèque, en tant que série «à venir bientôt». Quand, exactement, cette émission originale sera-t-elle présentée en première sur la plate-forme de streaming?

L’acteur Tom Hiddleston parle sur scène de la vie de Loki dans l’univers Marvel | Mat Hayward / .

Quand «Loki» sera-t-il présenté en première sur Disney +?

Les fans de Loki devront encore attendre quelques mois avant la première de cette série originale. Selon Disney +, Loki tombe sur cette plate-forme de streaming au cours de 2021. Vraisemblablement, plus d’informations seront publiées à l’approche de la date de première.

Quelle que soit l’attente, les fans de Marvel ont partagé leur enthousiasme pour «Le faucon et le soldat d’hiver», «WandaVision» et «Loki». Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Je ne savais pas combien j’ai raté Loki mais je ne peux pas arrête de regarder ce clip de 3 secondes et wow j’ai raté ce chaotique [character] tellement de.”

“J’espère que Tom Hiddleston passe une excellente journée aujourd’hui et sait à quel point Loki compte pour tant de personnes que ce clip de 3 secondes a fait TELLEMENT de journées de personnes”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

La première série Marvel originale à rejoindre la bibliothèque de streaming Disney + est The Falcon and The Winter Soldier, qui devrait sortir plus tard à l’automne 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder des films comme Avengers: Endgame et Captain America: Civil War, déjà disponibles sur cette plateforme. .

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.