Quand Netflix sortira-t-il de nouveaux épisodes?

Après un doute initial sur ce que Netflix pourrait faire avec l’adaptation des livres de The Witcher au streaming en direct, c’est devenu un grand succès. C’est principalement grâce à l’équipe créative qui a écouté les conseils des fans après les premières prévisualisations de Henry Cavill en tant que Geralt.

Une fois les correctifs apportés, cela est vraiment devenu un exemple de la façon dont la narration fantastique pourrait être convaincante. Alors que certains pensent que c’est dans la même timonerie de Game of Thrones, quelques fans soutiennent qu’il améliore le genre fantastique de nombreuses manières.

D’une part, il ne remplit pas son monde avec trop de personnages et se concentre plutôt sur le destin de trois personnages clés. Une partie de cela a bien fonctionné dans la saison un, mais tout le monde veut savoir quand la saison 2 sera diffusée. Par magie, tout le monde devra attendre une petite année.

“The Witcher” est devenu l’un des rares spectacles s’étalant sur 40 ans lors de sa première saison

Peu d’émissions peuvent s’étendre sur une grande quantité de temps en huit épisodes et ont en quelque sorte toujours une narration logique. C’est exactement ce que The Witcher a réussi à faire lors de sa première saison, même si c’était aussi un fouillis de garder une trace.

Certains pourraient avoir trouvé le processus un peu déroutant, en plus d’être nécessaire pour mettre en place la trame de fond de Geralt. De plus, n’oublions pas tous les flashbacks de Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra), les deux femmes liées à la vie de Geralt.

Oui, il y a beaucoup d’autres personnages dans le casting, mais pas à grande échelle Game of Thrones a tenté. Il vaut la peine de faire valoir qu’il y avait trop de personnages à garder dans Game of Thrones, d’où le développement de certains personnages qui finit court.

Malgré l’accent mis sur Geralt, Ciri et Yennefer dans The Witcher, les choses pourraient changer au cours de la deuxième saison alors qu’ils commencent à interagir dans la chronologie actuelle.

La saison 2 de “The Witcher” devrait être plus linéaire

Selon la showrunner de The Witcher, Lauren S. Hissrich, les choses seront un peu plus faciles à suivre une fois la saison 2 commencée. Ceux qui s’inquiétaient d’une deuxième saison n’auront pas à le faire car c’est déjà sur la liste.

Hissrich dit que les trois personnages ci-dessus seront tous dans les mêmes scènes ensemble, apportant un meilleur sens de la narration simple. L’auteur Andrzej Sapkowski a en quelque sorte pris près de deux livres pour expliquer toute la trame de fond de ces personnages et a incité les lecteurs à s’en tenir au récit global.

La saison 1 est fondamentalement coincée avec ces deux premiers livres, ce qui signifie que la prochaine saison progressera dans les deux prochains livres. Comme pour la plupart des saisons supplémentaires impliquant des récits complexes et des effets spéciaux, cela prendra un certain temps avant que les fans ne le voient sur Netflix.

Les dernières mises à jour indiquent qu’il sera probablement diffusé plus tard cette année ou en 2021 déjà. La production devrait commencer en février, prouvant que ce ne sera pas comme un scénario de Game of Thrones où les fans étaient parfois laissés suspendus pendant deux ans entre les saisons.

Tous les écrivains ont accumulé suffisamment de matériel pour une longue période

Henry Cavill | THOMAS SAMSON / . via .

En incluant deux histoires courtes d’introduction, plus un roman autonome final, il y avait huit livres dans la saga The Witcher. Avoir autant de matériel à extraire a déjà inspiré Hissrich à dire que le spectacle pourrait durer 20 ans, sept étant le moins.

Elle et l’équipe de rédaction se préparent à une telle chose, et cela semble probablement basé sur la popularité. Une chose qu’elle a mentionnée, c’est qu’ils ont suffisamment de matériel rangé pour développer l’histoire, y compris au-delà des livres.

Tous les fans devraient être reconnaissants pour cela, car de nombreuses équipes d’écriture se creusent des trous avec des spectacles élaborés similaires. Rien ne doit être réitéré sur la façon dont Benioff et Weiss se sont retrouvés profondément dans la façon dont ils allaient mettre fin à Game of Thrones.

D’autres équipes de rédaction se contentent parfois de s’en servir pour trouver leur chemin dans un labyrinthe narratif. The Witcher déjà en cours d’élaboration devrait permettre une narration riche tout en maintenant le genre fantastique en vie après que tout le monde pensait que Game of Thrones avait épuisé quoi que ce soit de plus.