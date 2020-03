Quand «Roswell, Nouveau-Mexique» revient-il pour la saison 2?

Croyez-le ou non, Roswell, au Nouveau-Mexique, est en panne depuis près d’un an. La finale de la saison 1 a été diffusée au printemps dernier, et depuis lors, les fans ont hâte de rattraper leur romance extraterrestre préférée. La CW a présenté la plupart de ses émissions populaires en prime time l’automne dernier, laissant les téléspectateurs se demander quand Roswell, au Nouveau-Mexique, reviendra pour la saison 2.

Roswell, Nouveau-Mexique – Jeanine Mason, Nathan Dean Parsons | Ursula Coyote / The CW

Un rappel rapide de l’endroit où la saison 1 s’est arrêtée

La saison dernière, les téléspectateurs ont découvert le trio étranger secret vivant dans la petite ville de Roswell. Max (Nathan Parsons), Michael (Michael Vlamis) et Isobel (Lily Cowles) ne cachent pas la vérité sur leur identité à leur amie humaine Liz (Jeanine Mason). Finalement, tout en essayant de découvrir la vérité sur la mort de sa sœur Rosa (Amber Midthunder), Liz découvre le secret des extraterrestres et découvre leur lien avec son meurtre.

Dans la finale, le groupe se rend compte que le mari d’Isobel, Noah (Karan Oberoi), contrôlait son esprit et qu’il était derrière le chaos. Max tue alors Noah en exploitant la puissance d’un orage. Après avoir réussi à sortir des grottes, Liz et Max finissent par céder à leurs sentiments l’un pour l’autre.

Dans les grottes, Michael, Max et Isobel trouvent le corps de Rosa dans une capsule de stase. Max utilise ses pouvoirs pour soigner Rosa. Elle revient à la vie et retrouve Liz. Mais pour sauver Rosa, Max draine tout son pouvoir, et quand Liz le trouve dans la grotte, on dirait qu’il est mort.

La première de la saison 2 de «Roswell, Nouveau-Mexique» approche à grands pas

La finale de la saison 1 s’est terminée sur un cliffhanger majeur et déchirant, laissant les fans se demander si Max est vraiment mort. Mais heureusement, l’attente est presque terminée. Roswell, Nouveau-Mexique, revient avec de nouveaux épisodes le lundi 16 mars sur The CW.

Dans une bande-annonce de la nouvelle saison, Liz pleure Max. “Il est trop tard, Max est mort”, dit-elle à Rosa. “Il vous a ramené à la vie.” Pendant ce temps, Isobel fait face à une sorte de retombées de son contrôle mental, et Mimi DeLuca (Sherri Saum) a disparu.

Mais il semble que Liz pourrait essayer de ramener Max d’entre les morts. “Max m’a rendu la seule chose qui comptait pour moi”, explique Liz dans la bande-annonce. “Maintenant c’est mon tour.”

Ce que les fans de «Roswell, Nouveau-Mexique» peuvent attendre de la nouvelle saison

On peut supposer que pendant au moins les premiers épisodes de la saison 2, Max restera mort. Sur la page IMDB de Nathan Parsons, l’acteur est crédité d’au moins quatre épisodes, ce qui signifie que les fans pourront le voir dans une certaine mesure.

Dans une interview avec Showbiz Junkies au San Diego Comic-Con l’été dernier, Jeanine Mason a déclaré que les fans devraient s’attendre à voir Liz jouer le guérisseur dans la saison 2. «Je veux dire que c’est le genre de configuration pour cette saison – Max a vraiment besoin de lui de réparation et Liz est un simple humain », a déclaré Mason. “Et sa science est incroyable et elle est brillante, bien sûr, mais elle est prête à faire quelque chose qui lui est immédiat.”

Mason a également révélé que la nouvelle saison se concentrerait sur les mains de Liz, car elle essaie de soigner Max avec ses propres compétences. «Elle est dans son laboratoire; elle fait son travail, mais ces (mains) ne fonctionnent tout simplement pas aussi vite que les siennes », a-t-elle déclaré au magasin. “Donc, notre configuration pour cette saison est de savoir si elle le peut.”