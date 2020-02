Quand «The Eternals» sortira-t-il la première bande-annonce?

Le premier film officiel de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, Black Widow, n’est qu’à quelques mois des salles de cinéma. Le studio a déjà sorti une bande-annonce pour la première sortie solo de Scarlett Johansson dans le MCU, bien que Marvel ait été très discret sur son prochain projet, The Eternals. Voici tout ce que nous savons quand Marvel sortira le premier trailer de The Eternals.

“The Eternals” termine le tournage

Le président de Marvel, Kevin Feige, a annoncé pour la première fois le projet The Eternals au printemps 2018. Cet automne, le studio a engagé Chloe Zhao pour réaliser le film et la pré-production a commencé.

Le casting et l’équipe ont commencé la production l’été dernier. Le tournage a pris

place dans divers endroits du monde, y compris les îles Canaries, Londres,

et Oxford. Le tournage s’est officiellement terminé début février.

Bien que Marvel n’ait pas publié de bande-annonce officielle pour The Eternals, nous avons vu de nombreuses images divulguées de l’ensemble. Cela inclut des regards sur Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie et Kit Harington en action.

Au CCXP en décembre, Marvel a montré aux fans des images de The

Eternals, qui a révélé un peu plus sur l’intrigue du film. Ça aussi

a confirmé les rapports antérieurs selon lesquels Phastos (Brian Tyree Henry) serait le

Le premier super-héros gay de MCU.

Quand Marvel sortira-t-elle la première bande-annonce de «The Eternals»?

Marvel n’a rien dit sur la première bande-annonce de The

Eternals, mais il y a de bonnes raisons de croire que le studio sera

le libérer bientôt.

Selon We Got

This Covered, la société qui fait de la musique pour la plupart des

bandes-annonces, Giant Apes, viennent d’annoncer leur embauche pour produire de la musique

pour la bande-annonce de The Eternals. La société n’a partagé aucun détail sur

le projet, mais il est officiellement répertorié sur leur site Web.

Dans le passé, Marvel a publié des bandes-annonces de films qui sortent en novembre en avril. Par exemple, la bande-annonce de Thor: The Dark World est sortie fin avril, tandis que le premier teaser de Doctor Strange est sorti début avril.

Si Giant Apes travaille vraiment sur la musique de la bande-annonce, alors il

il est possible que le studio le publie à un moment donné en avril. Ce serait également

quelques semaines avant la sortie de Black Widow en salles, donc le timing serait

parfait.

Ce seront les nouvelles pistes «The Eternals»

Pendant que nous attendons de voir quand Marvel nous donnera le premier aperçu officiel de The Eternals, des sources internes affirment que les pistes du film sont jouées par Chan et Harington.

The Eternals est tout au sujet d’un groupe de surhumains qui étaient

créé par les Célestes. Leur principal ennemi est les déviants, qui devraient

être les principaux antagonistes du film. Des sources affirment également que le principal

l’histoire sera similaire à Roméo et Juliette, seule la romance sera

entre un humain et l’un des éternels.

Dans ce cas, l’initié dit que les fans regarderont une histoire d’amour entre Black Knight (Harington) et Sersi (Chan). Si les informations sont correctes, The Eternals sera le premier film de Marvel dans lequel une romance est l’intrigue principale.

Marvel, bien sûr, n’a pas confirmé ces rumeurs, nous allons donc

doivent attendre et voir comment les choses se passent.

Un aperçu du premier super-héros gay de Marvel

Alors que le studio garde un couvercle fermé sur les choses, l’un des membres de la distribution de The Eternals vient de confirmer que le film introduira la première relation homosexuelle du MCU. Dans une nouvelle interview, Haaz Sleiman a révélé que son personnage est marié à Phastos (Henry), avec qui il partage une famille.

«Je viens de tourner un film Marvel avec le premier super-héros ouvertement gay, The Eternals. Je suis marié au super-héros gay Phastos, joué par Brian Tyree Henry à Atlanta, et nous représentons une famille gay et avons un enfant », a-t-il déclaré.

Marvel a déjà été très ouvert à l’idée d’être plus inclusif alors que le MCU se dirige vers la phase 4, il est donc bon de les voir tenir leurs promesses.

Malheureusement, Sleiman n’a révélé aucun détail sur son

relation du personnage avec Phastos, mais ce sera certainement quelque chose à

attention dans la première bande-annonce. Espérons juste que la bande-annonce arrive

plutôt tôt que tard.

Les Eternals devraient ouvrir dans les salles le 6 novembre 2020.