Qu’arrive-t-il à Kim Wexler?

Alors que Better Call Saul se rapproche de sa conclusion inévitable, les fans se demandent ce qui arrive à Kim Wexler (Rhea Seehorn) au moment où Breaking Bad commence.

Better Call Saul a clairement fait savoir que Kim est à elle seule la chose la plus importante dans la vie de Jimmy. C’est étrange, alors, qu’elle ne soit jamais mentionnée du tout dans Breaking Bad.

La sortie de Kim de la vie de Jimmy doit arriver à un moment donné, et les fans sont curieux de savoir comment. Voici ce qui pourrait arriver à Kim Wexler au moment où Heisenberg arrive en ville.

Rhea Seehorn et Bob Odenkirk | David Crotty / Patrick McMullan via .

L’évolution de Saul Goodman

Au début de Better Call Saul, un jeune Jimmy McGill (Bob Odenkirk) a travaillé pour réparer son passé de conman et suivre les traces de son frère aîné à succès, Chuck. Bien qu’il soit sur une meilleure voie, Jimmy a eu du mal à mettre complètement ses escrocs derrière lui.

Tout comme l’évolution de Walter White dans la cheville ouvrière de la drogue Heisenberg, Jimmy McGill commence lentement à se transformer en Saul Goodman. Alors que Jimmy perd le contact avec son éthique, Saul Goodman commence à émerger. Cette évolution est finalement ce qui commence à créer des tensions dans les relations entre Jimmy et Kim.

La relation de Jimmy et Kim dans «Better Call Saul»

Au début, Kim a servi d’ami et de confident à Jimmy. Elle voulait le voir réussir en tant qu’avocat mais comprenait les défis que son frère et le cabinet d’avocats Hamlin, Hamlin et McGill présentaient pour Jimmy. Finalement, Kim est devenu le partenaire commercial de Jimmy, puis finalement son amant.

Kim a toujours représenté la lutte pour ce qui est juste dans les limites de la loi. Jimmy, d’autre part, a clairement indiqué qu’il ferait tout ce qu’il faut pour demander justice – même si c’est immoral.

Initialement, Kim pouvait gérer le style d’avocat non conventionnel de Jimmy parce qu’il l’utilisait pour de bon. Maintenant, après s’être sentie dupée par le jeu de Jimmy / Saul avec Mesa Verde, elle ne sait pas trop où est sa loyauté.

Kim Wexler n’est jamais mentionnée dans «Breaking Bad»

Better Call Saul n’existait pas lorsque Vince Gilligan et Peter Gould créaient Breaking Bad. En tant que tel, il est logique que Kim n’ait jamais été mentionnée dans l’histoire originale de Saul parce qu’ils n’avaient pas encore pensé à elle.

Mais les fans de Breaking Bad / Better Call Saul savent à quel point les coureurs sont détaillés. Gilligan et Gould ont habilement créé deux histoires qui se sont combinées de manière transparente, donc il doit y avoir un moyen pour Kim de s’intégrer dans la vie de Saul Goodman telle que nous la connaissons dans Breaking Bad – non?

Qu’est-ce qui aurait pu arriver à Kim Wexler menant à «Breaking Bad»

Dans le passé, Odenkirk a taquiné que Kim «s’en allait» et a dit que quand elle le ferait, ce serait la fin de Jimmy McGill. Il existe plusieurs théories de travail sur ce qui arrive à Kim au moment où l’histoire de Walter White entre en scène.

Une théorie est que Jimmy et Kim se séparent. Alors que Jimmy commence à évoluer rapidement vers Saul Goodman, Kim commence à reculer et semble commencer à reconsidérer si elle est toujours amoureuse de Jimmy.

Cette saison a clairement montré que lorsque Jimmy devient Saul Goodman, Kim n’est pas sûre de pouvoir y faire face. Il est possible que, comme toute autre relation, Jimmy ne soit plus l’homme dont Kim est tombée amoureuse et qu’elle choisisse de le quitter.

Si Kim quitte Jimmy, cela signifierait que Jimmy a choisi de se contenter de moins parce qu’il a déjà perdu tout ce qui comptait pour lui. Cependant, Jimmy / Saul n’a jamais été du genre à s’installer. C’est un homme déterminé qui convaincra probablement Kim de ne pas le quitter, ce qui signifie qu’il est plus probable que Kim rencontrera son décès éventuel. Maintenant que Saul est mélangé à la famille Salamanque, ses clients criminels peuvent le menacer de la vie de Kim.

Jimmy a utilisé Saul Goodman comme mécanisme d’adaptation dans le passé – il n’aurait de sens que de l’utiliser à nouveau après avoir subi la perte ultime de perdre la femme qu’il aime.

Les deux scénarios fonctionneraient, car ils expliquent aux fans comment le Saul dans Breaking Bad a vu le jour. Avec une sixième et dernière saison de Better Call Saul confirmée, les fans sont impatients de voir comment l’histoire de Kim se terminera.

