Qu'arrivera-t-il à Phineas?

«NCIS»

la saison 17, l'épisode 10 a été un choc. Maintenant que nous savons qui est Sahar, le grand

la question concerne Phineas. Que va-t-il lui arriver maintenant? Si vous voulez éviter

spoilers, vous voudrez peut-être arrêter de lire maintenant. Voici la feuille de triche de Showbiz

prendre le destin de Phineas maintenant que sa situation a changé.

Où (et qui) est le père de Phineas?

Mark Harmon et Jack Fisher sur NCIS. | Patrick McElhenney / CBS via .

L'une des premières questions que nous avons concerne le père de Phineas.

Où est-il? Qui est-il? Nous n'avons pas beaucoup d'informations pour continuer. De ce que nous

sais, Sarah (Louise

Barnes) et le père de Phineas se disputaient la garde. À ce stade, les téléspectateurs

Je ne l'ai pas vu et je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec lui. Si Phineas »

père revient sur la photo, peut-être qu'il le ramènera à la maison et

l'élever. Pourrait-on voir une réunion de famille dans le prochain épisode?

Ziva pourrait-il prendre Phineas?

Cote de Pablo en tant que Ziva David sur NCIS. | Cliff Lipson / CBS via .

Une autre possibilité est que Ziva et Tony pourraient prendre Phineas

et l'élever avec Tali. Phineas étant enfant unique (pour autant que nous le sachions), il

pourrait vouloir de la compagnie. Ça pourrait être amusant pour lui d'avoir un autre enfant

avec qui il pouvait parler et passer du temps. On se demande aussi s'il y a un

possibilité que Phineas soit lié à Ziva (Côté

de Pablo).

Au début, certains fans pensaient que Ari pourrait être le père de Phineas (ce qui ferait le neveu de Phineas Ziva), mais depuis qu'il a 9 ans (il l'a mentionné lors de la saison 17 de NCIS, épisode 9, intitulé «IRL»), le la chronologie n'a pas de sens. Phineas devrait être un adolescent pour que la chronologie fonctionne. Là encore, c'est la télévision, donc tout peut arriver. Si Ziva emmène Phineas avec elle, ce sera doux-amer parce que Gibbs serait séparé de quelqu'un dont il est devenu proche.

Gibbs adoptera-t-il Phineas?

Mark Harmon comme agent spécial du NCIS Leroy Jethro Gibbs et Jack Fisher comme Phineas | Sonja Flemming / CBS via .

Si le père de Phineas ne revient pas et que Ziva ne peut pas le prendre,

une autre personne qui pourrait prendre en charge Phineas est Gibbs (marque

Harmon). Il est devenu très proche du garçon. Gibbs s'occupait de Phineas

quand Sarah était absente (malheureusement, elle était dans un immeuble abandonné torturant

Adam), il l'a aidé dans son projet de sciences à l'école, et il a même aidé avec un

problème de plomberie. (Maintenant que nous y réfléchissons, ce problème de plomberie aurait pu être

intentionnellement causée par Sarah afin qu'elle puisse continuer à se présenter comme une

mère célibataire sans défense).

Gibbs a subi beaucoup de pertes dans sa vie, alors adopter Phineas pourrait être exactement ce dont il a besoin. D'un autre côté, cela pourrait être une situation délicate depuis que Gibbs a tué la mère de Phineas. Comment pourrait-il même commencer à lui parler de son implication dans sa mort? Quand ou si Phineas découvre ce qui est vraiment arrivé à Sarah, il aurait probablement du mal à faire confiance à Gibbs. Il pourrait même le mépriser et ne plus vouloir avoir de nouveau contact avec lui. Nous sommes intéressés de voir comment tout cela se passe. Est-ce que Phineas va bien?

Lire la suite: «NCIS»:

Ziva est de retour. Comment Phineas et Sarah sont-elles impliquées?

Check-out Showbiz Cheat Sheet sur

Facebook!