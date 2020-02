Que contient le Tour Rider de JoJo Siwa?

JoJo Siwa’s tour rider est exactement ce que vous attendez d’une pop star de 16 ans.

Emmenant ses fans dans les coulisses de sa vie en tournée, la sensation de YouTube a montré des images de son séjour en Australie, où elle avait des assistants qui lui apportaient des tasses de café très pleines tout en s’assurant que toutes ses tenues et accessoires étaient aussi brillants que possible.

Et malgré le fait que l’adolescent aurait une valeur d’environ 10 millions de dollars, elle n’est ni trop riche ni trop célèbre pour éblouir la sienne – enfin – tout.

JoJo a également montré une grande table recouverte de goodies gracieuseté des services d’artisanat, dont la plupart ont spécifiquement demandé dans le cadre de son cavalier. Il comprenait une tartinade équipée pour satisfaire tous les désirs imaginables: planches de charcuterie, plateaux de légumes, salades César “bougie”, pailles de légumes, pains (plusieurs sortes, bien sûr), un bol de guimauves, beurre d’arachide et gelée cupcakes, plusieurs types de cookies, Lucky Charms et Lucky Charms Frosted Flakes, Goldfish, Ritz Crackers et tous les types de fruits.

Oh, et sa partie préférée? Six assiettes d’un quart de poulet sur une purée de pommes de terre et un épi de maïs.

Avance rapide après son concert, où Siwa a révélé que sa propre mère l’aidait toujours à retirer tous ses accessoires de cheveux loufoques. Mignon, non? Elle a sauté de la scène et directement dans son bus de tournée, qui se dirigeait vers un Elton John spectacle.

“Ça a déjà commencé. Ça a commencé à 8 heures, donc ça fait une heure et 15 heures, mais nous leur avons parlé”, a-t-elle dit à la caméra avec enthousiasme. “Ils nous installent des sièges sur le côté de la scène. Tout est prêt pour que nous puissions y aller. Ils savent que nous arrivons, nous sommes donc prêts à partir!” Ça doit être sympa.

Après le concert d’Elton, JoJo a fait son chemin dans les coulisses, où elle a pu “embrasser le nez” d’un koala réel et draper un anaconda géant autour de son cou. Quand dans le Land Down Under, non?

