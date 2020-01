Que fait la petite amie de Patrick Mahomes, Brittany Matthews, pour le travail?

Les fans des Chiefs de Kansas City savent qui est exactement la petite amie de Patrick Mahomes. Depuis que le jeune quart-arrière a repris l’emploi de départ en 2018, il a donné des détails sur sa vie hors du terrain avec Brittany Matthews.

Le couple a commencé à sortir ensemble au lycée et est resté ensemble depuis. Ces jours-ci, Matthews est un incontournable des jeux de son beau et sur son compte Instagram, mais certains fans ne savent pas que tout en soutenant son petit ami, Matthews a également sa propre carrière à succès. Voici ce qu’elle fait pour le travail, ainsi que la pièce de sa maison qui est probablement sa préférée.

Patrick Mahomes et Brittany Matthews | Paras Griffin / . pour Verizon)

Quel est le travail de Matthews aujourd’hui

Matthews a sa propre entreprise d’entraînement personnel appelée Brittany Lynne Fitness. Son site Web propose des programmes de formation dont le prix varie entre 30 $ et 100 $.

«En tant qu’entraîneur personnel certifié avec un baccalauréat de quatre ans en kinésiologie, j’ai de l’expérience avec tous les niveaux de condition physique et j’ai emporté cette expérience avec moi pour créer des programmes d’exercice pour les personnes à toutes les étapes de leur parcours de forme physique», a-t-elle écrit sur le site Internet. “J’espère que vous aimez mes programmes autant que moi – atteignons vos objectifs ensemble!”

Elle partage également des vidéos de ses séances d’entraînement quotidiennes avec ses plus de 226 000 abonnés Instagram.

Quelle était sa profession avant

Avant de se lancer dans une carrière d’entraîneure de fitness, Matthews a joué au football professionnellement pour une équipe islandaise.

«Je ne me voyais même pas jouer au football collégial lorsque j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires», avait-elle précédemment déclaré à Tyler Morning Telegraph. «J’ai fini par venir à UT Tyler pour jouer au soccer parce que c’était près de chez moi… Chaque entraîneur que j’ai eu à UT Tyler a eu un impact énorme sur mon amour pour ce match et ma décision de jouer au soccer professionnel. Une opportunité s’est ouverte pour moi en Islande et je n’ai jamais pu laisser passer une expérience aussi incroyable pour faire ce que j’aime. »

«À la fin de ma première saison [in Iceland], J’ai vraiment commencé à tomber amoureuse du sport plus que du terrain de football », déclare-t-elle sur son site Web. «Faire du sport toute ma vie m’a permis de me mettre en forme et de jouer à l’université m’a appris la musculation, le bien-être et le maintien d’une forme physique optimale pour performer à un niveau d’élite.»

Matthews et Mahomes résident ensemble à Kansas City

Le couple réside ensemble dans la ville de Mission Hills, juste à l’extérieur de Kansas City.

Selon USA Today, le quart-arrière des Chiefs a acheté la maison de 3 759 pieds carrés en 2019. La maison dispose de trois chambres, de trois salles de bains, d’une piscine, d’une cuisine de chef et d’une salle de sport à domicile dont Matthews jouit et y passe beaucoup de temps. .

«L’établissement de racines à Kansas City a été énorme pour nous», a déclaré Mahomes. «Je pense que les gens sont ce que nous aimons le plus à Kansas City. Ils ont une telle passion pour la communauté. La nourriture. L’équipe de football. Ils nous traitent comme si nous étions ici toute notre vie… Nous essayons d’être ici depuis très, très longtemps. »

Matthews a sonné en ajoutant: «Très longtemps! Nous l’adorons ici! ”

