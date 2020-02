Que faudra-t-il à Leonardo DiCaprio pour obtenir son deuxième Academy Award?

L’acteur Leonardo DiCaprio a remporté une autre nomination aux Oscars pour Once Upon a Time in Hollywood. Mais les chances ne sont pas en sa faveur cette fois-ci. Voici un aperçu de sa carrière, de ses anciens hochements de tête et de ce que nous pensons qu’il lui faudra pour obtenir une autre statue à l’avenir.

Leonardo DiCaprio a commencé sa carrière en tant qu’acteur enfant

DiCaprio a commencé à jouer à un jeune âge. Son premier rôle crédité a été dans la série télévisée 1989 The New Lassie, dans laquelle il est apparu dans deux épisodes. Il a également participé à des épisodes du feuilleton Santa Barbara et de la sitcom Parenthood avant de décrocher son rôle télévisé en tant que Luke Brower dans Growing Pains.

De là, sa carrière cinématographique a commencé à décoller. Notamment, la première sortie théâtrale majeure de DiCaprio a été dans This Boy’s Life. Dans le film, il incarne le beau-fils de Robert De Niro. Bien qu’ils aient travaillé ensemble de manière minimale depuis, DiCaprio et De Niro, qui travaillent tous les deux fréquemment avec Martin Scorsese, devraient jouer ensemble dans le prochain film du réalisateur.

Il a reçu sa première nomination aux Oscars pour «What’s Eating Gilbert Grape»

Le deuxième grand film de DiCaprio était What’s Eating Gilbert Grape. Dans le film, il dépeint Arnie Grape, le frère cadet mentalement déficient du personnage titulaire de Johnny Depp. C’était un casting incroyable, mettant également en vedette Juliette Lewis, Mary Steenburgen et Crispin Glover.

Mais au milieu de ces acteurs incroyables et des critiques élogieuses du film, c’est la performance de DiCaprio qui s’est démarquée. À seulement 19 ans, l’acteur a été nominé pour son premier Academy Award. Il a perdu contre Tommy Lee Jones, donnant le ton pour de nombreuses années à venir.

Combien de nominations aux Oscars compte DiCaprio?

De nombreux acteurs ont été nominés à plusieurs reprises et n’ont jamais gagné. Cependant, rares sont ceux qui ont déclenché le type de bavardage sur Internet de DiCaprio. Au cours des années qui ont suivi sa défaite pour What’s Eating Gilbert Grape, il a continué à offrir des performances impeccables et a reçu de nombreux éloges.

Mais d’une manière ou d’une autre, aucun de ceux-ci ne s’est traduit par une victoire. Entre 1994 et 2016, DiCaprio a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur à trois reprises – pour The Aviator, Blood Diamond et The Wolf of Wall Street. Et bien qu’il ait continué à être nominé, beaucoup ont commencé à se demander s’il gagnerait jamais.

Il a finalement gagné pour «The Revenant»

Enfin, en 2016, DiCaprio a été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle dans le drame The Revenant. Et c’était son année. Comme «le pionnier vengeur dépeint par ses compagnons», comme le disait Julianne Moore, il avait enfin trouvé un rôle qui se démarquait de tous les autres.

DiCaprio est monté sur scène aux Oscars cette année-là sous des applaudissements tonitruants et une ovation debout. Naturellement, il a remercié toutes les personnes requises, y compris celles qui l’ont aidé à démarrer sa carrière, comme Michael Caton-Jones, qui a dirigé This Boy’s Life, et Scorsese.

Pourquoi DiCaprio ne gagnera pas en 2020

Maintenant, DiCaprio a gagné sa septième nomination aux Oscars (sixième pour le théâtre) avec Once Upon a Time in Hollywood. Cependant, il ne devrait pas gagner. Il n’a pas gagné aux Golden Globes, ce qui signifie que ses chances ne sont pas élevées. De plus, beaucoup diraient que ce n’est pas un film hors du commun dans son incroyable carrière.

La question demeure: que faudrait-il à DiCaprio pour gagner un autre Academy Award? La recette est assez simple. Un personnage basé sur une vraie personne, dans un cadre historique, avec un réalisateur de renom. Scorsese’s Killers of the Flower Moon convient à un T. Nous avons donc le sentiment que nous verrons DiCaprio à la cérémonie de 2022 accepter son prochain Oscar.