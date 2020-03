Que fera Mark Ruffalo après sa course en tant que Hulk dans le MCU?

Mark Ruffalo a dépeint Hulk dans l’univers cinématographique Marvel depuis un certain temps. Apparaissant initialement sur la scène de The Avengers en 2012, cela fait près d’une décennie qu’il est entré dans la peau CGI du géant de jade. Et, bien que Avengers: Fin de partie ait laissé l’avenir de Bruce Banner en l’air, des informations récentes ont confirmé qu’il est en pourparlers pour apparaître dans la série Disney + She-Hulk qui débutera dans le cadre de la phase 4. Cependant, que fera Mark Ruffalo lorsque son Il est temps que Banner prenne fin – quel est le plan post-Incredible Hulk?

Bien que largement connu pour avoir joué dans le MCU aujourd’hui, Mark Ruffalo a affronté un éventail de personnages variés – couvrant différents genres, mais jouant souvent un “type” de héros, comme on le voit dans Spotlight, Dark Waters et Zodiac. En d’autres termes, il est également en demande en dehors de la saga Avengers, et il n’est pas surprenant que son portefeuille soit dans une petite diversification. Plongeons dans les prochaines étapes pour le triple candidat aux Oscars.

Mark Ruffalo devrait jouer en 2020 “Je sais que c’est vrai”

I Know This Much Is True est une prochaine mini-série télévisée dont la première est prévue pour avril; il mettra en vedette Mark Ruffalo dans deux personnages: Dominick Birdsey, et son frère jumeau Thomas qui souffre de schizophrénie paranoïaque.

L’histoire sera racontée du point de vue de Dominick, alors qu’il raconte sa relation difficile avec son jumeau. Si vous êtes un gros frappeur, le tour de Ruffalo en tant que deux personnages vaudra certainement une montre, mais ce ne sera pas un spectacle “léger”. Si vous n’avez pas HBO, pensez à l’obtenir avant le 27 avril! Philip Ettinger, Kathryn Hahn et Mellissa Leo joueront aux côtés de Ruffalo.

Mark Ruffalo et ‘Newsflash’

Bien que Newsflash n’ait pas encore de date de première, le film suivra le journaliste de CBS, Walter Cronkite, le 22 novembre 1963 – le jour où il est chargé de rapporter l’assassinat du président Jonh F. Kennedy.

Considérant que les films dans lesquels des acteurs jouent des personnages réels mènent souvent à des Oscars – Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury, Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi, Meryl Streep dans le rôle de Margaret Thatcher, etc. – cela pourrait être la quatrième nomination et première victoire de Ruffalo … si il peut répondre aux attentes et rendre hommage à la mémoire des gens de l’un des présentateurs les plus emblématiques à avoir jamais vécu. Pas de problème, non? Cela semble assez simple. Chris Pine sera co-star.

Mark Ruffalo fera entendre Hulk dans «Et si…?»

Bien que Mark Ruffalo se prépare à fermer la porte lors de sa course en tant que Hulk, il exprimera le personnage du spectacle d’animation Disney +, What If …?, Qui ramènera plusieurs des acteurs emblématiques du MCU pour des rôles vocaux.

Alors, alors que les fans devraient se préparer pour les adieux de Mark Ruffalo au MCU, il lui reste encore quelques tours en tant que Bruce Banner avant de fermer la porte sur ce chapitre de sa vie. Cependant, il a des défis à relever en ce qui concerne les rôles à venir, car jouer des jumeaux et une figure bien connue ne sera pas facile.