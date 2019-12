Que joue Freeform le jour de Noël pour les «25 jours de Noël»? Voici ce que nous savons sur le marathon des films du réseau

Ce Noël, installez-vous avec du pop-corn, du chocolat chaud et un ou deux films des Fêtes. Grâce aux 25 jours de Noël de Freeform, les films des Fêtes seront diffusés toute la journée sur le réseau de télévision. Cela inclut des classiques animés comme Rudolph le renne au nez rouge et des versions récentes comme Le Père Noël 2. Quels films jouent Freeform ce jour de Noël? Voici notre regard sur leur programme de vacances.

Les acteurs Elizabeth Mitchell et Tim Allen de «The Santa Clause 2» | Photo de Jeff Vinnick / .

Certains films de la franchise "The Santa Clause" sont diffusés le jour de Noël

Si vous cherchez à jouer quelque chose en arrière-plan lors de l'ouverture des cadeaux, les films de Noël commencent par Vœux de Noël de Richie Rich à 7 h HAE, suivi de Disney’s Prep & Landing: Naughty vs. Nice. À 11 h HAE, l'original Le Père Noël film, avec Tim Allen, joue sur ce réseau de télévision.

Le Père Noël raconte l'histoire d'un homme d'affaires, Scott Calvin, dont la vie change pour toujours lorsque le Père Noël tombe de son toit. Après avoir revêtu le costume du Père Noël, il accepte les conditions énumérées dans «La clause du Père Noël», un contrat qui l'oblige à assumer les responsabilités de Kris Kringle.

Après Le Père Noël joue, la suite du film est la prochaine sur 25 jours de Noël de Freeform. Ce deuxième film raconte comment le Père Noël a trouvé sa Mme Claus, avec beaucoup d'humour Tim Allen et de joie de Noël.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=N6p6LRtQ2WY (/ intégré)

Des films d'animation tels que «Rudolph le renne au nez rouge» et «Le père Noël arrive en ville» sont présentés pendant les 25 jours de Noël de Freeform.

Après Le Père Noël les films sont lus sur Freeform, il y a une série de films d'animation à jouer pour les 25 jours de Noël. Le premier est l'histoire d'un adorable bonhomme de neige qui prend vie grâce à un chapeau magique, Frosty le bonhomme de neige, qui joue à 15h10 EDT.

Le deuxième film raconte l'histoire d'un renne inadapté qui a des talents particuliers pour sauver Noël, intitulé Rudolph le renne au nez rouge. Le troisième film, Le Père Noël arrive en ville, explique comment le Père Noël est devenu l'homme magique et mythique qu'il est aujourd'hui.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=owU3lMxd6jI (/ intégré)

Il y a un mini marathon «Home Alone» qui se déroule sur Freeform ce jour de Noël

Rien de tel que de célébrer Noël avec les aventures folles et créatives de Kevin McCallister. Seul à la maison raconte l'histoire d'un garçon, qui est resté seul à la maison lorsque sa famille part pour la France. Les choses ne deviennent plus intéressantes que lorsque deux cambrioleurs prévoient de voler la maison McCallister. C'est à Kevin de défendre sa maison et de relever les défis de grandir en cours de route.

Après l'original Seul à la maison joue sur Freeform, Home Alone 2: perdu à New York commence à 20 h 20 EDT. Le dernier film à jouer pendant les 25 jours de Noël de Freeform est le film humoristique et familial de 2006, Deck The Halls. Ce film est diffusé à 12 h HAE. Autrement dit, jusqu'à Noël prochain.

Certains films disponibles sur cette liste peuvent également être visionnés à tout moment, grâce au service d'abonnement de Disney, Disney +. Cela inclut le contenu publié par ABC et Freeform, comme La petite sirène en direct, en plus des films de vacances comme Le Père Noël et Seul à la maison. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.