Que mangeront les invités du salon?

Les Academy Awards sont en bonne voie. Et l’élite d’Hollywood se réunira au Dolby Theatre le 9 février 2020 pour reconnaître une fois de plus les plus grandes réalisations du cinéma. Bien sûr, étant donné l’état du monde, nous imaginons qu’au moins quelques étoiles auront aussi de la politique sur le cerveau.

Après tout, une remise de prix n’est pas une remise de prix sans une blague politiquement incorrecte ou un discours d’acceptation axé sur une cause sociale. Il semble maintenant que cette conscience sociale se glisse dans un autre aspect des Oscars: ce que l’événement va nourrir ses invités.

Le tapis rouge aux Oscars | Frazer Harrison / .

Comment Joaquin Phoenix a inspiré l’académie pour changer les choses

Le changement climatique a été au cœur des préoccupations de nombreuses étoiles ces dernières années. Et des célébrités comme Jane Fonda ont fait la une des journaux pour leurs efforts de sensibilisation et, espérons-le, d’inspirer le changement. Certains, comme Joaquin Phoenix, se sont concentrés sur l’utilisation de leur notoriété pour plaider en faveur de changements alimentaires pour réduire votre empreinte carbone.

En l’honneur des actions de Phoenix, son agence, WME, a annoncé que sa soirée pré-Oscars comportera un menu à base de plantes. Les Golden Globes avaient auparavant ajusté leur menu à des options plus durables, à la demande de Phoenix. Il semble maintenant que l’Académie des arts et des sciences du cinéma emboîte le pas.

Oscars 2020 propose un menu à base de plantes

Le déjeuner des nominés aux Oscars – qui a eu lieu le 27 janvier 2020 – comportait un menu entièrement végétal. De même, l’académie a révélé qu’elle servirait un menu entièrement végétal dans les halls du Dolby Theatre avant les Academy Awards. Le prestigieux Governors Ball vise même à présenter des étoiles conscientes avec des options plus durables.

L’événement suit les Oscars lui-même et comportera un menu principalement à base de plantes. L’Académie a annoncé que 70% du menu sera à base de plantes. Les 30 pour cent restants sont répartis entre les options végétariennes, de poisson et de viande. Cependant, toutes les denrées alimentaires seraient approvisionnées de manière responsable et cultivées de manière durable.

Pour certains, cela pourrait ne pas démontrer suffisamment d’un engagement envers les avantages d’un régime végétalien. Pourtant, il marque une étape remarquable vers l’offre d’une plus large gamme d’options durables pour les clients. Lorsqu’une organisation aussi massive et respectée que l’académie prend une position comme celle-ci, elle est obligée de se faire remarquer à la fois dans l’industrie et en dehors d’elle.

Les Oscars essaient de changer avec le temps

À plusieurs égards, les Academy Awards ont déployé des efforts concertés pour évoluer au fil du temps. L’introduction d’un menu entièrement végétal ou principalement végétal s’inscrit parfaitement dans cette logique. Au cours des dernières années, les Oscars ont été appelés pour le manque de diversité parmi leurs membres et leurs candidats.

Malgré un menu plus durable, Oscars 2020 a toujours été confronté à la controverse avec sa faible représentation de cinéastes pour le meilleur réalisateur. De plus, la candidate à la meilleure actrice de Harriet, Cynthia Erivo, est la seule personne de couleur parmi les nominés par intérim. L’académie a ignoré des stars comme Awkwafina, Lupita Nyong’O et Jennifer Lopez pour leurs performances très appréciées.

Même si l’académie met à jour ses diverses pratiques pour se conformer à l’état d’esprit plus inclusif et plus prévenant d’aujourd’hui, il est essentiel de se rappeler à quel point il reste du travail. Si une chose est sûre, nous pouvons probablement compter sur Phoenix pour parler le 9 février s’il remporte le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Joker.