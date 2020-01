Que pense Harry Styles de Dieu et de la religion?

Harry Styles recueille des titres pour sa musique, son sens de la mode, sa vie amoureuse et même ses rares apparitions à la télévision. Personne ne lui a rarement posé de questions sur ses vues spirituelles. Voici ce que Styles avait à dire sur Dieu, la religion et le karma.

Harry Styles devient sérieux avec Chelsea Handler

Chelsea Handler est une animatrice de fin de soirée connue pour sa comédie et ses commentaires culturels. Elle n’est généralement pas connue pour parler de théologie. Cependant, elle a rompu avec la tradition pour discuter d’une foule de sujets surnaturels avec Syles dans une interview pour Another Man.

Le gestionnaire a demandé à Styles “Croyez-vous en Dieu?” La réponse initiale de Styles n’était pas une réponse directe à la question. Il a simplement dit “Wow”.

Le gestionnaire a expliqué pourquoi elle avait posé la question. «Je veux dire, vous me semblez plutôt spirituel, comme un hippie spirituel. Je ne savais pas si tu étais religieux. “

Harry Styles est-il religieux?

Styles était satisfait du choix des mots de Handler. “Je suis content que vous l’ayez dit, j’ai l’impression que quiconque dit:” Je suis spirituel “sonne un peu branlant. Mais oui, je me considère définitivement plus spirituel que religieux. »

Styles a discuté de sa philosophie morale. «Je ne suis pas super lié à certaines règles, mais je pense qu’il est naïf de dire que rien n’existe et qu’il n’y a rien au-dessus de nous ou plus puissant que nous. Je pense que c’est un peu borné.

Le gestionnaire a maintenu la conversation sur des sujets importants. Elle a demandé: «Êtes-vous une de ces personnes qui pense que tout se passe pour une raison?» Bien que Styles n’ait jamais dit s’il croyait en Dieu, il a répondu directement à cette question de suivi.

Croit-il au karma?

Styles a déclaré: «Je crois vraiment au karma. Je pense que “tout se passe pour une raison” est difficile car il se passe beaucoup de merde dans le monde qui est si injuste en ce moment. Il est donc difficile de regarder ce genre de choses et de penser: “Eh bien, tout se passe pour une raison.” “

Styles a réitéré sa croyance en une force spirituelle en dehors de l’humanité. «Mais je pense vraiment qu’il y a quelque chose, que ce n’est pas seulement nous. C’est un peu fou de penser que c’est juste nous. Je ne dis pas que je crois aux extraterrestres, mais vous savez ce que je veux dire. “Il a demandé à Handler” Êtes-vous religieux? “

Le gestionnaire a répondu «Non! Je crois au karma, à l’énergie, je crois que les gens font bouger les choses parce qu’il y a trop de magie. Mais à l’inverse, il y a tellement de tristesse qu’il est difficile de croire en quoi consiste le raisonnement derrière tout. Toute personne qui a un cerveau y pense. »

Comment la religion influence le travail de Harry Styles

Une illustration de Jésus marchant sur l’eau | Culture Club / .

Bien que Styles ne s’aligne sur aucune religion spécifique, il a incorporé l’imagerie chrétienne dans son art. New Statesman rapporte que la vidéo de Styles pour la chanson “Sign of the Times” présente un moment où la chanteuse marche sur l’eau. La vidéo fait référence à l’un des miracles les plus célèbres de Jésus, comme décrit dans Matthieu 14: 22–34. New Statesman affirme que Styles fait partie d’une longue lignée de musiciens masculins pour se comparer à Jésus, notamment David Bowie, Michael Jackson et Kanye West.

Les styles sont spirituels. Il pourrait n’appartenir à aucune secte religieuse. Cela ne change pas que certains de ses fans le considèrent comme un cadeau de Dieu.