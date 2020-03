Que se passe-t-il entre Karlie Redd et Sierra Gates?

Il semble qu’une querelle entre amis Karlie Redd et Sierra Gates pourrait être un moment fort de la neuvième saison de Love & Hip Hop: Atlanta. Dans l’épisode de cette semaine, une altercation verbale est devenue physique et les fans semblent être dans le coin de l’une des femmes en particulier.

(L-R) Karlie Redd, Sierra Gates | Frazer Harrison / ., Paras Griffin / .

Les problèmes du duo ont été révélés dans l’épisode de cette semaine

Redd et Gates étaient en désaccord cette semaine parce que cette dernière ne voulait pas que Gates ne se présente pas à sa comparution devant le tribunal.

Si vous vous en souvenez bien, Gates a des problèmes juridiques en raison d’un problème qu’elle a eu avec une autre femme qui a un enfant par Shooter. La femme affirme que Sierra s’est disputée avec elle alors qu’elle était enceinte.

Bossip a rapporté que l’agression aurait eu lieu en 2017, mais Sierra n’a été inculpée qu’en 2019. Le média indique également que selon les documents judiciaires, Sierra est accusée de “deux chefs de batterie et un chef de batterie contre une femme enceinte”. Redd, qui aurait été avec Gates lorsque cet incident a eu lieu, a accepté de témoigner en son nom.

Comme le montre l’épisode, Redd était coincée dans beaucoup de circulation sur le chemin de la comparution et Gates lui avait également donné le mauvais numéro de salle d’audience.

Gates était très fou que Redd ne soit pas parvenu. Même si l’audience a été reportée, elle est allée affronter Karile après son arrivée après avoir prétendument entendu une rumeur selon laquelle Redd n’avait pas l’intention de se présenter au tribunal ce jour-là. À son tour, Redd croit qu’elle se présente toujours pour soutenir Gates alors qu’elle ne reçoit pas le même soutien en retour. Les choses ont rapidement chauffé et sont devenues physiques, avec Gates mushing Redd dans la tête.

Les fans semblent se ranger du côté de Redd sur Gates

Les téléspectateurs de l’émission se sont tournés vers les médias sociaux pour donner leur avis sur la situation, beaucoup prenant le parti de Redd au lieu de Gates.

Les fans ont commencé à montrer comment Gates ne devrait pas être en colère parce que rien de ce que Redd a fait ne lui a fait de mal et que la raison de son retard était hors de son contrôle.

Un téléspectateur a tweeté: “Quand l’avocat de Sierra va-t-il lui dire que Karlie n’aurait pas pu témoigner?”

Une autre personne a déclaré: «Je ne peux pas croire que Sierra soit vraiment en colère contre Karlie pour quelque chose sur laquelle elle n’avait aucun contrôle. Elle était coincée dans la circulation. Qu’attendait-elle d’elle? Hobble 20 blocs dans ses talons juste pour arriver à temps? “

“Vous voulez la” mettre à sa place “quand vous êtes celui qui A BESOIN de son aide et de son témoignage? Je me montrerais et je dirais que tu l’as fait si j’étais Karlie. Qui tf Sierra pense qu’elle est », a déclaré quelqu’un.

Love & Hip Hop: Atlanta est diffusé le lundi sur VH1.