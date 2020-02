Que signifie «Goop»?

En dépit d’être une entreprise de 250 millions de dollars, Goop de Gwyneth Paltrow continue de faire l’objet de sérieuses critiques maintenant qu’elle a une série de flocons Netflix appelée The Goop Lab. Les experts de la santé ont sauvé le spectacle en essayant de généraliser la pseudoscience. Ceux qui achètent des produits de Goop ne semblent pas se soucier et garder l’entreprise rentable avec d’innombrables produits de santé décalés.

Peut-être que tout est dans un nom, pourquoi c’est si réussi. Tous les fans de la marque ne savent pas d’où vient ce nom.

Dès le départ, les clients ont probablement pensé qu’il s’agissait d’un acronyme. Sur la base des informations de Paltrow elle-même, ce n’est pas un acronyme mais plutôt quelque chose de légèrement personnel.

D’un autre côté, sa révélation fera beaucoup s’interroger sur les noms de marque et leur signification réelle.

Goop avait une approche plus orientée sur le style de vie au début

PDG de goop Gwyneth Paltrow | Neilson Barnard / .

Selon Paltrow dans des interviews de ces dernières années, elle voulait démarrer Goop sur la base de ses voyages dans le monde et de ses amis, lui demandant des conseils sur les designs ou les recettes de la maison. Au moment de la création de la société, elle était toujours mariée à Chris Martin de Coldplay et voyageait pour jouer dans des films.

Il est intéressant de voir le côté mode de vie le plus utile de Goop à ses débuts. Non pas qu’il n’offre toujours pas des choses similaires; depuis, il s’est élargi pour proposer des milliers de produits de santé New Age dont la sécurité n’a jamais vraiment été testée.

L’entreprise est devenue si grande que même Paltrow est connue pour ne pas connaître la moitié des produits qu’elle propose. Cela a été bien noté lorsque Jimmy Kimmel a présenté certains de ses produits dans son émission lorsque Paltrow était invité. Par exemple, elle ne semblait pas savoir où ni comment l’améthyste de Goop dans la bouteille d’eau était fabriquée.

Peut-être que la société a en quelque sorte échappé à ses intentions d’origine, si finalement elle réussissait financièrement plus que le théâtre. D’une manière étrange, le nom «Goop» sonne plus à propos décrivant l’entreprise maintenant que son idée originale.

Le nom de la société vient du nom de Paltrow… en partie

À l’époque où Goop a commencé, USA Today lui a demandé pourquoi elle appelait ce nom. Elle a dit que cela venait de ses initiales «G.P.», en plus d’être un mot général signifiant n’importe quoi.

Maintenant, tout le monde sait à quel point le nom était finalement un surnom pour elle-même. Aujourd’hui, cependant, on pourrait dire que la société vend vraiment du goop sérieux.

D’autres ont dit que le nom Goop était vraiment choisi parce que tout nom avec deux «O» au milieu est généralement plus accrocheur. Une chose est sûre, personne ne verra plus jamais le mot «Goop» de la même façon.

Placer cette pensée très créative dans un nom de marque prouve que toutes les grandes marques ont une rime ou une raison derrière leurs noms. Là encore, peut-être plus que quelques-uns ne le font pas. Offrir un mot ouvert à l’interprétation a peut-être été la décision la plus intelligente prise par Paltrow pour assurer le succès de son entreprise.

Paltrow a pris les ennemis de son entreprise

Certains pourraient dire que The Goop Lab de Paltrow sur Netflix lui fait un signe de nez à ses détracteurs qui pensent que les produits qu’elle vend font plus de mal que de bien. Malgré cela, on peut facilement voir les preuves qu’il est risqué d’utiliser les produits de l’entreprise sans consulter d’abord l’établissement médical.

Elle laisse le soin aux clients de comprendre par eux-mêmes. En fait, Goop est presque synonyme d’examen des possibilités offertes par les produits de santé alternatifs et d’ouvrir les portes à davantage de recherches sur ce qui est possible.

Cependant, cela ne doit en aucun cas être considéré comme une position sur Goop. Ce qu’il fait, c’est donner une formation sur la façon de vendre efficacement une marque, en dehors de l’acheteur qui devient également plus conscient de ce qu’il achète.