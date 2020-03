Que signifie le clone de Palpatine pour Rey? un nouveau développement révèle plus sur son père

[Spoilers ahead for The Rise of Skywalker]

The Rise of Skywalker divisera toujours les fans, tout comme Star Wars, en général, crée beaucoup de points de vue différents dans le fandom. Mais la nouvelle romanisation du film fait tourner beaucoup de têtes avec ce qu’elle ajoute à l’histoire. Premièrement, Palpatine est un clone. Un autre, le baiser de Rey et Ben Solo pourrait signifier quelque chose de différent de ce que le film a suggéré. Et une nouvelle révélation affecte le père de Rey.

Un hologramme de Rey salue les résistants lors de la montée de la résistance à Star Wars: Galaxy’s Edge à l’intérieur de Disneyland à Anaheim, CA | Jeff Gritchen, Orange County Register / SCNG

La nouvelle romanisation «Rise of Skywalker» a révélé que Palpatine était un clone

Il a été révélé le 29 février que la nouvelle romanisation de The Rise of Skywalker confirmait comment Palpatine avait survécu à l’explosion de l’Étoile de la Mort dans Le Retour du Jedi. Ce corps est mort, mais la version de Palpatine dans The Rise of Skywalker est un clone qui se détériore. Lors du C2E2, une convention de bande dessinée et de divertissement à Chicago, le week-end dernier, les fans ont pu obtenir une copie anticipée du livre même s’il n’est disponible publiquement que plus tard ce mois-ci.

Comme l’a rapporté la chaîne YouTube Star Wars Theory, le livre confirme que l’empereur est un clone. Le passage décrit la scène comme telle:

Tous les flacons étaient vides de liquide sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones quand il était enfant. Le liquide coulant dans le cauchemar vivant devant lui livrait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l’empereur.

Il note également que Kylo Ren peut «sentir dans ses os mêmes que ce corps de clone a abrité l’esprit réel de l’empereur». Le combattant de la résistance Beaumont Kin, joué par Dominic Monaghan, a déclaré plus tôt dans le film que le clonage pouvait être une raison pour laquelle il était de retour maintenant, en plus des pouvoirs sith sombres. C’est un scénario tout droit sorti des bandes dessinées de Legends, Dark Empire.

Maintenant, il a également révélé que le père de Rey était un clone de Palpatine raté

Plus encore, hors de ce monde, le père de Rey est aussi un clone de Palpatine. La façon dont cette entreprise de clone a fonctionné dans les bandes dessinées de Dark Empire et dans la romanisation de The Rise of Skywalker est que Palpatine avait déjà fait des clones. Au moment du retour du Jedi, Palpatine avait des plans d’urgence qui impliquaient ces êtres manufacturés qui étaient prêts pour lui à envoyer son âme s’il mourait (ce qu’il a fait).

Ainsi, selon ScreenRant, le roman déclare que lorsqu’il a transféré son essence dans l’un de ces clones, il était «imparfait» et n’a pas atterri correctement. Soi-disant, l’un des clones était «un échec inutile et impuissant» qui n’était «pas tout à fait identique». Pour quelque raison que ce soit, il ne pouvait pas retenir l’âme et le pouvoir de Palpatine. Mais quand il s’est transféré hors et dans un autre corps, ce clone est devenu le père de Rey. Cela implique que, d’une manière ou d’une autre, les Sith Eternal ont laissé ce clone partir et développer sa propre conscience, tomber amoureux et fonder une famille.

Bien sûr, tout cela ne s’est pas bien terminé, mais il n’est pas clair si Palpatine l’a laissé exprès pour engendrer un enfant, ou non.

Alors, qu’est-ce que cela fait Rey?

C’est délicat. Avec ce nouveau fait canon, Rey n’est pas nécessairement la petite-fille de Palpatine comme cela a été révélé dans The Rise of Skywalker. Au lieu de cela, elle est la fille du clone de Palpatine. Elle a donc été engendrée par l’empereur, de manière détournée.

Cela ouvre naturellement encore plus de questions. D’une part, comment Rey a-t-il hérité des capacités de la Force de Palpatine? C’était un argument de vente majeur pour le réalisateur et co-scénariste J.J. Abrams qui a dit que c’était une raison pour laquelle elle était si forte dans la Force, en raison de la puissance de sa lignée. Si l’âme de l’empereur a quitté le clone, le clone n’avait pas vraiment de capacités de Force, non? Même le Palpatine actif dans The Rise of Skywalker n’avait pas la pleine puissance de l’empereur.

Il sera intéressant de voir si les futurs films ou romans répondront à d’autres questions ou donneront un meilleur aperçu de cette notion. Ou, ils peuvent simplement laisser tomber cela et ne plus y revenir. Le temps nous le dira. Mais salut. Au moins, cela élimine la question de savoir qui aurait des enfants avec Palpatine, non? Nous avons ce soulagement de nos poitrines maintenant.