Que sont les slogans de la saison 12 de The Real Housewives of New York City?

Une nouvelle saison de The Real Housewives of New York City est à nos portes. Avec la première de la saison 12 de l’émission, Bravo a révélé les slogans que les femmes diront dans la séquence d’ouverture. La majorité du casting reste inchangée à l’exception de Bethenny Frankel qui a quitté la franchise avant le tournage. Leah McSweeney est la nouvelle fille de la ville et son slogan rappelle le Skinnygirl.

Le casting de la saison 12 de «RHONY» | Banque de photos Sophy Holland / Bravo / NBCU via .

Quels sont les slogans «RHONY» de la saison 12?

Les nouveaux slogans pour RHONY donnent aux fans un bref aperçu de leur histoire pour la saison et un aperçu de ce pour quoi nous sommes tous intéressés.

Dorinda Medley: “Je n’ai pas toujours raison, mais je ne me trompe jamais.”

Sonja Morgan: “Je ne suis l’accessoire de personne, je suis toute la marque de style de vie.”

Ramona Singer: “Je n’ai pas besoin de trouver l’amour, je m’aime.”

Leah McSweeney: “Je peux couler comme un papillon, mais je pique comme un b ****.”

Tinsley Mortimer: “La vie n’est pas un conte de fées, mais j’espère que la mienne est l’exception.”

Luann de Lesseps: “Levez le rideau, baissez les lumières, je suis au centre de ma vie.”

Le coup final avec les dames tenant leur pomme d’or a également vu quelques changements. Sur le côté gauche, c’était Mortimer et Singer, tandis que le côté ride était Lesseps et McSweeney. Au milieu se trouvaient Medley et Morgan qui n’avaient pas été au centre depuis les saisons 5 et 6. Dans la saison 9, elle était proche du milieu, mais il y avait un nombre impair de filles et Frankel était le centre absolu cette saison.

Bravo ne sortira pas «RHONY» de bonne heure

Les États-Unis étant confrontés à une crise sanitaire, la majeure partie du pays a été isolée pour empêcher la propagation du coronavirus. De nombreux studios de cinéma avaient sorti leurs films tôt et les fans ont essayé de lancer un mouvement pour sortir la saison 12 de RHONY avant sa date de début officielle. Cependant, Andy Cohen a expliqué pourquoi cela n’était pas possible malgré les appels désespérés des fans.

“Le problème est qu’il n’y a qu’un certain nombre d’épisodes totalement corrigés en couleurs et verrouillés en ce moment, pour ces deux émissions”, a déclaré Cohen dans l’émission SiriusXM Reality Checked with Amy Phillips. «Je pense que pour RHONY, il y en a comme huit ou neuf faits et pour RHOBH, il y en a comme cinq. Quelque chose comme ca.”

Cohen a également mentionné que la libération anticipée de RHONY était sur la table, mais finalement ce n’était pas possible.

“Si nous libérons tous ceux-ci maintenant, nous finirions par nous visser à la fin, donc c’est le problème”, a poursuivi Cohen. «La vérité est que si cette [coronavirus crisis] va durer un moment, pensez à combien plus nous serons prêts pour RHONY lors de sa première! Je pense simplement que nous devons nous concentrer. »

Andy Cohen a COVID-19

Le monde des femmes au foyer a été ébranlé lorsque Cohen a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19, coronavirus. Dans une déclaration sur son compte Instagram, l’hôte de Bravo a déclaré qu’il abandonnait ses plans pour tourner son émission de fin de soirée depuis son domicile.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a déclaré Cohen sur Instagram. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.»

Le chanteur, de RHONY, devait apparaître sur son premier spectacle de “At Home”, mais cela devra attendre pour le moment.

The Real Housewives of New York City sera présentée le 2 avril à 21 h. ET sur Bravo.