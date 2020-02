Que va faire Rio à Beth? (Récap de l’épisode 2 de la saison 3)

Maintenant que nous savons que Rio vit sur Good Girls, la question demeure: que se passera-t-il quand Beth et lui se reverront? Après qu’elle ait essayé de le tuer dans la finale de la saison 2, leur partenariat jadis torride a apparemment pris fin. Alors, comment va-t-il lui faire payer? Voici ce qui s’est passé dans la saison 3, épisode 2 «Pas seulement des cartes».

Drame de belle-mère

«Good Girls», épisode 302: Christina Hendricks dans le rôle de Beth Boland | Jordin Althaus / NBC

Beth vend plusieurs de ses articles ménagers afin de rembourser Rhea, y compris une énorme horloge de grand-père. Sa belle-mère, Judith, se présente. Beth ne la veut pas là-bas, mais elle s’occupe de choses comme la lessive et la cuisine, alors elle cède.

Judith change la dynamique, sapant Beth à chaque tournant. Dean ne la défend pas et Beth s’en prend au dîner. Après le repas, Judith explique combien il est difficile d’être une mère qui travaille, suggérant que Beth devrait cesser de fumer et redevenir une mère au foyer. Beth, à son tour, ment et dit qu’elle a été promue directrice.

Au travail, Dean se rapproche de son patron, Gayle. Elle propose de l’aider et l’emmène dîner avec des développeurs qui peuvent les aider à trouver des clients. Mais il semble qu’il y ait plus qu’une simple relation de travail qui se développe ici.

Thérapie et médicaments

«Good Girls» Episode 302: Reno Wilson en Stan Hill, Retta en Ruby Hill | Jordin Althaus / NBC

Ben a remporté un concours de débat, et Annie, Nancy et Gregg sont tous avec lui pour célébrer. La relation entre eux est toujours très tendue, c’est le moins qu’on puisse dire. Nancy dit qu’elle et Gregg sont en counseling, et ils pensent qu’Annie devrait aller voir leur thérapeute, qui l’a qualifiée de «brisée».

Annie va crier après lui pour ce qu’il a dit à son sujet et parle accidentellement à un thérapeute pour enfants, le Dr Josh Cohen, au lieu de celui auquel elle a été mentionnée. Après avoir parlé à Gregg et Ben, elle se rend compte qu’elle a besoin de parler à quelqu’un, alors elle retourne à Josh pour une vraie session.

Ruby et Stan ont du mal à payer leurs factures. Ils vont acheter un costume pour Stan pour les funérailles de Turner, et Ruby explose à l’associé des ventes pour les avoir ignorés. Stan revient plus tard et achète le costume lui-même. Ruby reconnaît qu’elle a des problèmes de colère et regarde une bouteille de médicaments sur ordonnance, indiquant apparemment qu’elle va commencer à les prendre.

Retour aux affaires

Épisode 302 de «Good Girls»: Mae Whitman dans le rôle d’Annie Marks, Retta, Hendricks | Jordin Althaus / NBC

Les trois femmes se rendent sur le site de la mort de l’agent Turner pour laisser des fleurs, et Beth déclare qu’elles sont «de retour dans les affaires». Elle recrute un déménageur qui vient aider à emporter l’horloge pour laver l’argent pour eux. Il en profite, refusant de leur donner leur part.

Beth utilise donc son statut de mère de banlieue blanche dans la communauté. Elle s’adresse au patron de l’entreprise de déménagement et lui dit qu’il a volé de l’argent chez elle. Elle menace d’aller voir son agent de libération conditionnelle et il se présente chez elle avec l’argent.

Pendant ce temps, Rio rentre chez lui. Quand Marcus ne se présente pas à l’entraînement de football, Beth s’inquiète et elle tend la main à Rhea. Elle lui demande de se retrouver pour boire un verre, mais au lieu de Rhea, Rio se présente au bar, choquant Beth.