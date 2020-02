Quel acteur a la valeur nette la plus élevée?

Lorsque vous regardez vos émissions préférées à la télévision, une question

vous pourriez avoir comment

que font les stars et à quoi ressemblent leurs finances. Quel casting

membre du FBI: Most Wanted est le plus riche? Voici ce que Showbiz Cheat

Sheet connaît leurs millions.

Roxy Sternberg

Sur la photo (de gauche à droite) Roxy Sternberg en tant que Sheryll Barnes et Julian McMahon en tant que Jess LaCroix sur le FBI | Mark Schafer / CBS via .

Roxy Sternberg joue Sheryll Barnes. Elle l’a fait jouer

débuts dans le film Meeting Place 2012. Après cela, elle est apparue dans un

épisode de la série télévisée Pini intitulé «Vous voulez ressembler à ça

Partie 1.” En 2017, Sternberg a joué le personnage Elizabeth pour sept épisodes de

la série Emerald City. Ses autres rôles d’actrice incluent Law &

Ordre: Royaume-Uni, Mars et Absentia. Il n’y a pas beaucoup de fiabilité

des informations sur la valeur nette de Sternberg, mais un site la place aux alentours de 250 000 $.

Kellan Lutz

Kellan Lutz | Gary Gershoff / .

Valeur nette: 5 millions de dollars

Kellan Lutz joue Kenny Crosby. Il a fait ses débuts d’acteur dans un épisode de 2004 de The Bold and the Beautiful. L’année suivante, il apparaît dans un épisode de CSI: NY intitulé «Tri-Borough». Après cela, Lutz a fait ses débuts au cinéma dans le film Stick It. Il a obtenu un rôle récurrent dans la série Generation Kill, dans laquelle il a joué le personnage Jason Lilley. Ses autres rôles d’acteur incluent What Men Want, The Comeback, 90210 et la série de films Twilight. Lutz a une valeur nette estimée à 5 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

Julian McMahon

Julian McMahon | Francis Specker / CBS via .

Valeur nette: 16 millions de dollars

Julian McMahon joue le personnage de Jess LaCroix. Il a fait ses débuts d’acteur dans un épisode de 1989 de la série télévisée Rafferty’s Rules, intitulé «That Old Black Magic». La même année, il apparaît dans un épisode de la série télévisée The Power, The Passion.

En 1990, McMahon décroche un rôle récurrent dans la série Home and Away, dans laquelle il incarne le personnage de Ben Lucini jusqu’en 1991. Son prochain rôle récurrent est le drame diurne Another World, dans lequel il incarne Ian Rain. Les autres rôles d’acteur de McMahon incluent Profiler, Charmed et Nip / Tuck. Selon Celebrity Net Worth, il a une valeur nette estimée à 16 millions de dollars.

Le reste de la valeur nette du casting de «FBI: Most Wanted»

Quelle est la richesse du reste du casting du FBI: Most Wanted

membres? Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait pas beaucoup d’informations fiables

pour les stars Nathaniel Arcand et Keisha Castle-Hughes.

Ce qui sépare «FBI: les plus recherchés» de «FBI»

Qu’est-ce qui sépare le FBI: les plus recherchés du FBI? McMahon dit que la principale différence est l’emplacement. “La différence entre le spectacle qui a engendré celui-ci, le FBI et le FBI: Most Wanted est que celui qui se déroule principalement à New York et Most Wanted est plus un drame de voyage sur la route”, a déclaré McMahon à CBS.

Sternberg dit que le public aime FBI: Most Wanted parce que Dick Wolf produit un contenu de qualité qui résonne auprès des téléspectateurs. «Ses émissions résonnent. Les gens aiment que la justice soit rendue », a ajouté Sternberg. McMahon dit également que la série est populaire auprès des fans en raison de l’équilibre entre l’action et les intrigues axées sur les personnages.

