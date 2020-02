Quel acteur a peur de Leah McSweeney?

La saison 12 des Real Housewives of New York City n’a pas encore commencé et le casting est déjà en train de jouer du drame.

La nouvelle membre de la distribution Leah McSweeney a récemment offert quelques réflexions assez franches sur la distribution, et a révélé quelques choses qu’elle a faites à la caméra qu’elle a juré de ne jamais faire. McSweeney a également partagé le moment où elle a rencontré la chanteuse Rihanna, et a discuté de la scène la plus difficile à filmer pour elle.

Leah McSweeney | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Elle a également appris quelques leçons lors de sa première saison de l’émission. McSweeney, qui est un créateur de mode, a rejoint le spectacle après la sortie de Bethenny Frankel. Elle a reçu des critiques mitigées de la part des fans, mais il y a un membre de la distribution qui ne ressent peut-être pas son ambiance. Serait-ce une autre Vicki Gunvalson contre Braunwyn Windham-Burke de The Real Housewives of Orange County? Ou sont-ils vraiment au bon endroit?

Dorinda Medley lui a «fait peur»

McSweeney a offert ses premières impressions sur le casting. Elle a dit que Dorinda Medley l’avait «effrayée» lorsqu’elle a raconté son expérience dans un clip numérique de Bravo Insider. Bien qu’elle n’ait pas élaboré, Medley a laissé entendre que McSweeney et elle n’ont pas vraiment «rendu les choses agréables» cette saison.

Le dernier post Instagram de Medley comprenait une photo de casting, mais elle a ajouté un emoji sur le visage de McSweeney. Elle a également désactivé les commentaires sur le post. Lorsque Bravo a demandé à Medley ce qu’elle pensait de McSweeney, elle a dit qu’elle avait été surprise par le nouvel acteur. «J’étais le vieux gangster de la ville, mais celui-là je pense, elle est comme Jesse James. Je veux dire, je suis même un peu déconcerté par celui-ci », a-t-elle déclaré.

“Elle est blonde et aux yeux bleus aussi, et elle est assez petite. Je l’aime beaucoup. Elle est vraiment bonne », a ajouté Medley.

Qu’a-t-elle appris cette saison?

«Ramona [Singer] n’aime pas ça quand je mâche de la gomme “, a expliqué McSweeney. Elle a ajouté que sa première impression de Singer était «Des vibrations chaleureuses mais les globes oculaires étaient comme me regarder. Et je me disais, vous devez les faire descendre un peu. “Les autres premières impressions ont inclus Luann de Lesseps comme étant une” comtesse cool-ass. “Sonja Morgan a” la peau éclatante “et Tinsley Mortimer est” en fait une princesse de conte de fées Barbie. “

McSweeney a également déclaré qu’elle avait fait certaines choses devant la caméra qu’elle avait juré de ne jamais faire. «J’ai dit que je n’allais pas jeter de nourriture au visage de qui que ce soit. Cela s’est passé. J’ai dit que je n’allais pas me mettre nue. C’est arrivé », a-t-elle dit. “Mais jamais de regrets.” En ce qui concerne la scène la plus difficile à filmer, elle a dit que c’était un moment avec sa famille. «Ma mère et mon père les ont rencontrés pour le déjeuner. J’avais des papillons dans l’estomac. Je pense parce que je ne peux pas me cacher du tout. Ils peuvent dire ce qui se passe avec moi. Je me sentais donc très vulnérable », a déclaré McSweeney.

Sa soirée la plus mémorable à New York a été de rencontrer Rihanna. La chanteuse a insisté sur le fait qu’elle connaissait McSweeney. Mais McSweeney a dit à Rihanna qu’elle portait sa ligne de vêtements. “Elle a dit:” Vous êtes la fille qui fait cette marque? “J’étais comme” Ouais! “”, A déclaré McSweeney, Rihanna l’a juste prise dans ses bras.

La saison 12 des Real Housewives of New York City revient à Bravo le 2 avril à 21 h. / 20 h central.