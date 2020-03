Quel acteur va causer le plus de problèmes à Vishal Parvani?

Vishal Parvani de Bravo’s Family Karma est déjà en train de renverser un peu de thé et a révélé quel acteur lui donnerait le plus de mal cette saison.

Le professionnel de l’immobilier a offert un aperçu de ce qui attend les fans de Bravo et cette saison est tout simplement sauvage. Il a déclaré à Daryn Carp de People TV qu’il était ravi de faire partie de la première émission à présenter un casting entièrement indien dans une série de films américains. “C’est la première fois que vous voyez une distribution américaine entièrement indienne et je suis tellement heureux de voir où nous allons”, partage-t-il.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Tommy Garcia / Bravo

“Et j’espère que cela vous ouvrira les portes et que vous pourrez en apprendre davantage sur notre culture et vous verrez à quel point c’est amusant. Oui, vous pouvez voir un côté traditionnel, mais vous pouvez vous amuser avec nous. » Il ajoute que plusieurs aspects de l’émission sont également applicables à tous les niveaux. Cela comprend son scénario, où il va avec sa relation avec son fiancé, Richa.

Sa future belle-mère a les yeux rivés sur Parvani

Carp voulait savoir qui serait le «méchant» de la série. Parvani a lutté avec cette réponse, ne voulant pas avoir d’ennuis mais est finalement arrivé à une réponse. Alors qu’il plaisantait que son ami proche Bali Chainani était un «fauteur de troubles», il le pensait de la meilleure façon possible. “Elle est très opiniâtre”, dit-il.

Mais qui cause le plus de problèmes? “Je ne veux pas avoir d’ennuis”, murmure Parvani. “Avec mon fiancé.” Carp se penche pour obtenir le scoop. Ce n’est pas exactement le fiancé de Parvani qui cause des ennuis. Il joue timidement tandis que Carp essaie de comprendre qui lui cause exactement le chagrin. Alors qu’il se tortille et se débat, Parvani revient enfin net.

“D’après ce que je peux imaginer, je dirais, la maman de mon fiancé”, admet Parvani. Alors qu’il rigole nerveusement, Carp se demande si la mère de Parvani et la mère de son fiancé s’entendent bien. «Il y a de la tension», dit-il en hochant la tête à quelques reprises en riant.

La pression pour se marier est assez intense

Même si Parvani a peut-être trouvé son âme sœur, cela ne signifie pas qu’il n’est toujours pas soumis à une pression importante. La bande-annonce de Family Karma montre comment les enfants de la génération Y sont sous le pistolet pour se marier – bientôt. Dans la bande-annonce, Parvani explique que ses parents et leurs amis ont migré de l’Inde vers la Floride. “Ils avaient arrangé des mariages, nous avions arrangé des amitiés”, partage-t-il.

Bien que ce soit une tradition pour les enfants indiens de vivre avec leur famille avant le mariage, l’histoire n’est pas trop éloignée de ce que vivent de nombreux milléniaux. Avec la hausse des prix des maisons et la stagnation des salaires, plus de vingt et trente enfants vivent encore à la maison.

Parvani veut se marier et commencer une vie avec Richa, mais il a certainement quelques obstacles à franchir en premier. Il semble être la cible de l’angoisse dans plusieurs scènes et explique pourquoi des arguments explosifs se produisent. «Nous l’embouteillons jusqu’au jour… [explosion sound] nous explosons », explique Parvani dans un confessionnal.

Family Karma fait ses débuts le dimanche 8 mars à 21 h. / 20 h central sur Bravo.