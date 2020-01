Quel âge a Asa Butterfield, star de l’éducation sexuelle?

Sex Education – la comédie dramatique pour adolescents britannique qui a fait ses débuts sur Netflix en 2019 – a continué à recevoir à la fois des éloges de la critique et des adulations du public. Abordant le sexe, la romance, l’amitié, les relations parent-enfant, et plus encore avec sincérité et humour, le spectacle est – à parts égales – une revue révélatrice de lycéens mal informés et un “ brouhaha rauque ”, comme le suggère le consensus des critiques de Rotten Tomatoes.

Asa Butterfield arrive à la célébration du TIFF HFPA & InStyle 2014 | Michael Tran / FilmMagic

Avec la sortie récente de la saison deux, les fans de la première saison approchent – s’ils ne l’ont pas déjà atteint – la fin de la saison en sept épisodes. Et, avec une autre année scolaire sur la table, nos acteurs continuent de vieillir. Et, disons simplement que, alors que ceux de la série dépeignent des lycéens, ils ont dépassé les malheurs liés à la puberté et à la découverte d’hormones déchaînées dans la vraie vie.

Quant au personnage principal, Otis, Asa Butterfield donne une performance convaincante. Butterfield est connu pour son travail dans le paysage de l’adolescence dystopique / fantastique, et il a souvent été ce jeune garçon qui a des ennuis et découvre le monde est… .vous avez l’idée. Cependant, la question est: est-il trop vieux pour jouer un adolescent? Quel âge a Asa Butterfield?

Quel âge a Asa Butterfield et quel âge a son personnage, Otis, dans «Sex Education?»

Dans la saison deux de Sex Education, Otis a 16 ans – un fait qu’il rappelle à sa mère (et au public) lorsqu’elle essaie de l’envoyer dans sa chambre pour mauvaise conduite. Alors, à quelle distance en âge sont Otis et Butterfield? Asa Butterfield a 22 ans, ce qui fait de lui six ans de plus que son personnage dans la série.

Bien que Butterfield soit considérablement plus âgé que son personnage, le fait de lancer des adultes adultes en tant qu’élèves du secondaire est une tendance courante de Tinseltown depuis des siècles. Rappelez-vous Rizzo de Grease? Stockard Channing – l’actrice étonnante derrière “Il y a des choses pires que je pourrais faire”, a joué le vrai Rizzo quand elle avait 33 ans, ce qui en fait l’un des plus anciens membres du casting du film. Et, en regardant le reste de la distribution de l’éducation sexuelle, il semble que cette tendance continue de se renforcer dans l’industrie du showbiz.

Plongez dans l’âge des acteurs dans «Sex Education» de Netflix

Asa Butterfield n’est pas la seule star de l’éducation sexuelle à faire semblant d’être beaucoup plus jeune. En regardant les principaux acteurs, la plupart des acteurs sont au début de la vingtaine; cependant, certains sont près de 30!

Emma Mackey, l’actrice derrière Maeve, a 24 ans, tandis que Connor Swindells, l’acteur de l’ancien tyran Adam Groff, a 23 ans. Patricia Allison, l’actrice derrière l’intérêt amoureux d’Otis, Ola, a 25 ans. Cependant, Ncuti Gatwa les bat tous. Gatwa décrit le meilleur ami d’Otis, Eric, qui est également au même grade. Cela signifie que Gatwa, à 27 ans, a plus d’une décennie de plus que son personnage dans l’éducation sexuelle.

Donc, si vous êtes un adolescent qui a regardé l’émission – et vous vous demandez pourquoi vous n’avez pas l’air aussi mature que les leads – c’est probablement parce qu’ils ont environ dix ans de plus que vous.