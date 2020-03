Quel âge a Dua Lipa et comment est-elle devenue grande?

Si vous ne connaissez pas Dua Lipa, vous le savez probablement après la sortie de son album. Future Nostalgia cimente le statut du chanteur en tant que non seulement l’un des plus grands nouveaux artistes des dernières années, mais également l’une des plus grandes stars de la pop au monde en ce moment.

Dua Lipa | Ryan Pierse / .

Voici comment Dua Lipa a commencé

La chanteuse, d’origine albanaise, est née à Londres avant le retour de sa famille au Kosovo. Adolescente, elle est retournée à Londres en tant que chanteuse en herbe.

Elle a commencé à publier sur YouTube de nombreuses couvertures d’artistes comme Christina Aguilera et Nelly Furtado. Lipa a étudié à la Parliament Hill School et à la Sylvia Young Theatre School.

Elle est devenue un modèle dans le but de rencontrer des gens qui pourraient l’aider à poursuivre sa carrière musicale. Elle a modélisé pour ASOS Marketplace. Tout en n’étant pas sur l’émission, Lipa a joué dans une publicité pour The X Factor en 2013.

Plus tard en 2013, elle a signé avec Tap Management alors qu’elle travaillait encore comme serveuse. Après qu’ils lui aient offert un salaire mensuel, elle a quitté la serveuse et a commencé à faire de la musique à plein temps. Elle a ensuite écrit la chanson «Hotter Than Hell», qu’elle a sortie en 2016. Cette chanson lui a permis de signer un accord avec Warner Music Group en 2015. À partir de là, le reste appartient à l’histoire.

Son premier album éponyme a été un succès dans le monde entier et il comprenait son énorme single, “New Rules”. En mars 2020, Dua Lipa avait 24 ans.

Les fans et les critiques sont obsédés par le nouvel album, “Future Nostalgia”

Après la fuite de l’album, Lipa a décidé d’aller de l’avant et de publier son deuxième projet, Future Nostalgia, pendant la pandémie de coronavirus.

L’album est devenu viral et tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, le qualifiant de travail pop déterminant dont nous avons besoin pendant cette période difficile.

Future Nostalgia est acclamé par la critique par les critiques de musique et recueille beaucoup de raves de fans. Il a un 89 sur métacritique, ce qui indique une acclamation universelle. Les fans ont officiellement revêtu Lipa d’une «fille pop principale».

«Dua Lipa a vraiment sauvé 2020 avec une nostalgie future. Tout le monde la remercie et diffuse Future nostalgia », a tweeté un fan.

Quelqu’un d’autre a dit: «Dua Lipa, c’est la qualité. Je dirais que sa musique est un plaisir coupable mais je ne me sens même pas coupable donc… “

L’album devrait certainement dépasser le top 200 des albums du Billboard la semaine prochaine et le single “Break Your Heart” a une chance de faire ses débuts très haut sur le Hot 100.