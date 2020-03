Quel âge a Neil Diamond et quelle est sa valeur nette?

Connu surtout pour ses tenues à paillettes scintillantes ainsi que sa voix chantante profonde et robuste, Neil Diamond est une icône musicale depuis près de 60 ans. Avec des succès comme «Sweet Caroline» et «Love on the Rocks», Diamond est un artiste qui peut plaire à n’importe quelle foule avec sa musique d’une manière à la fois accrocheuse et contagieuse, avec des chansons qui deviendront rapidement des vers d’oreille.

Après 60 ans d’écriture et de composition de tubes aussi célèbres, quel âge a Neil Diamond aujourd’hui? Quelle est sa valeur nette après plus d’un demi-siècle de renommée rock and roll? Continuez à lire pour en savoir plus sur cet intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs américains.

Neil Diamond | Photo de John Lamparski / WireImage

Neil Diamond est né le 24 janvier 1941 à Brooklyn, New York. Il a passé la majeure partie de son adolescence à New York, mais a vécu temporairement dans le Wyoming pendant que son père servait dans l’armée. À l’âge de 16 ans, Diamond a obtenu sa première guitare et a commencé à écrire ses propres chansons et musique. «Vers 16 ans, j’ai pris des cours de guitare, puis de piano. Je ne l’ai pas pris au sérieux, cependant, jusqu’à ce que je commence à écrire des chansons, et même alors, je ne pensais pas que c’était quelque chose que je ferais pour le reste de ma vie », a déclaré Diamond à Newsweek. Il a obtenu une bourse à l’Université de New York et a commencé à poursuivre une piste pré-médicale, mais a continué à écrire et à composer de la musique à côté.

Diamond a quitté l’Université de New York dans les années 1960 et a poursuivi une carrière dans la musique à plein temps, travaillant comme auteur-compositeur professionnel pour une myriade de compagnies pendant sa jeunesse. Il a atteint le succès pop rock avec son single “Solitary Man” en 1966 et a écrit la chanson à succès “Je suis un croyant” pour The Monkees plus tard la même année. Il a continué à écrire et à composer sa propre musique, créant un hit après chaque hit, comme «Sweet Caroline» et «Girl, You’ll Be a Woman Soon».

Le 24 janvier 2020, Neil Diamond avait célébré son 79e anniversaire.

Dans les années 1970, Neil Diamond était une icône du rock’n’roll pop, publiant régulièrement des succès au sommet des charts au fil des ans. En 1972, Diamond sort Hot August Night, un album live enregistré lors de l’un des nombreux concerts à guichets fermés du célèbre Greek Theatre de Los Angeles, un lieu qui a accueilli des talents légendaires comme Sir Elton John et Frank Sinatra. Neil Diamond a de nouveau créé un autre succès musical avec “You Don’t Bring Me Flowers”, un duo avec l’artiste Barbra Streisand, qui a atteint la première place du Billboard Hot 100 américain en 1978.

Quelques années plus tard, Diamond a déplacé ses talents de la scène à l’écran, faisant ses débuts d’acteur en jouant dans le remake de The Jazz Singer en 1980. Cependant, le film n’a pas très bien fonctionné. Roger Ebert du Chicago Sun-Times a écrit que The Jazz Singer “avait tellement de problèmes avec ça qu’une critique menace de devenir une liste.” Heureusement, la bande originale du film, qui comprenait des succès comme “America” ​​et “Love on the Rocks”, s’est produite avec succès et l’album The Jazz Singer s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires et a atteint le troisième rang du Billboard 200.

En 2005, Diamond a sorti son 26e album studio 12 Songs, qui était le premier album studio du chanteur «Delirious Love» en quatre ans. L’album était une collaboration avec le producteur de disques Rick Rubin et les fans considéraient cet album comme le retour officiel de Diamond dans le monde de la musique. “Ils appellent ça un” retour “. Pour moi, je n’ai jamais pensé que j’étais absent”, a déclaré Diamond à Newsweek. Le «come-back» de Diamond est venu en force, l’artiste continuant à sortir des tubes populaires et en tournée pendant plusieurs années. Il a continué d’enregistrer et de tourner dans ses 70 ans.

“Je voudrais juste continuer à écrire des chansons qui expriment ma propre vie et mes sentiments. Écrire des chansons et jouer pour un public est un moyen de création si satisfaisant que je ne peux penser à rien d’autre que je pourrais faire pour le compléter. ” Diamond a déclaré à Daily Variety: “Je n’ai pas de souhaits professionnels non satisfaits au-delà de cela, mais l’avenir est inconnu, alors j’aime me garder ouvert à toutes ses possibilités.”

Neil Diamond | Photo de Denise Truscello / . pour Keep Memory Alive

Au milieu de la tournée mondiale du 50e anniversaire de Neil Diamond, l’artiste a soudainement annulé la dernière manche de sa tournée, qui aurait pris fin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a annoncé qu’il allait prendre sa retraite en raison de son diagnostic de maladie de Parkinson, un trouble du système nerveux central qui affecte les mouvements et la coordination, provoquant souvent des tremblements. Diamond a publié une déclaration sur son site officiel peu de temps après, disant:

«J’ai été très honoré de présenter mes spectacles au public au cours des 50 dernières années. Mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont acheté des billets et prévoyaient de venir aux spectacles à venir. Mes remerciements vont à mon public fidèle et dévoué du monde entier. Vous aurez toujours ma reconnaissance pour votre soutien et vos encouragements. Cette course a été «si bonne, si bonne, si bonne» grâce à vous. »

Même si son diagnostic a mis fin à sa carrière en tournée, Diamond continue d’écrire, d’enregistrer et même de jouer sa musique de temps en temps. À l’été 2018, Diamond a remercié les pompiers du Colorado d’avoir combattu une traînée de poudre désastreuse avec un concert spécial pour le personnel de sauvetage. Plus tôt ce mois-ci, Diamond a surpris les foules du Strip de Las Vegas en interprétant sept de ses plus grands succès, dont «Sweet Caroline» et «Hello Again» dans un spectacle surprise.

Quelle est la valeur nette de Neil Diamond?

Le chanteur de «Love on the Rocks» est loin de chanter sa chanson de cygne, ayant récemment réécrit «Sweet Caroline» pour s’adapter aux peurs et aux angoisses entourant l’éclosion du roman de COVID-19, en chantant «Mains… Se laver les mains» aux fans sur les réseaux sociaux médias.

“Je ne m’attendais pas à ce que je fasse ça aussi longtemps que je le fais”, a déclaré Diamond au New York Times après avoir joué au XL Center en 2008, “Donc, en regardant en arrière et en voyant que cela fait plus de 40 ans puisque les premiers succès vous font penser: «Y a-t-il un moment où vous vous arrêtez?». Mais je ne pense pas que je vais jamais m’arrêter. C’est le seul défi qu’il me reste dans ma vie. ” Pourtant, après des années de performance et de création de chansons légendaires dont les fans de country et de rock and roll se souviendront toujours, Neil Diamond reste une icône musicale avec une valeur nette de 175 millions de dollars.

Le New York Times a qualifié Diamond de «l’homme du marathon de la pop» et il semble que, même après plus d’un demi-siècle, la course musicale de Diamond est loin de la ligne d’arrivée.

