Quel âge a-t-il et combien d’années a-t-il été vétérinaire?

L’Incroyable Dr. Pol fonctionne sur le réseau de National Geographic Wild depuis maintenant seize saisons. C’est presque épuisant de voir le Dr Jan Pol faire ses rondes dans les fermes, vêler des vaches ou castrer des taureaux ou des chevaux.

Dr. Jan Pol de “The Incredible Dr. Pol” | Jason LaVeris / FilmMagic

Il est infatigable, tout le monde se démène pour le suivre.

Début du Dr Pol aux Pays-Bas

Né aux Pays-Bas, le Dr Pol a fréquenté le Collège vétérinaire de l’Université d’Utrecht dans les années 1970 et a étudié dur pour devenir praticien des animaux.

“J’étais le plus jeune de six enfants dans une ferme laitière aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré NatGeo Wild en 2016. “Quand j’avais 12 ans, le vétérinaire local m’a fait venir à la ferme de mon frère pour aider avec certains de petites truies qui mettaient bas. “

«Ce fut le début de mon intérêt pour la pratique vétérinaire et j’ai par la suite travaillé vers l’obtention d’un diplôme en médecine vétérinaire.»

«En 1954, ma plus jeune sœur a déménagé en Ontario, au Canada, et je suis devenue étudiante d’échange dans le Michigan de 1961 à 1962, ce qui a permis à mes parents de rendre visite à ma sœur au Canada. Quand j’ai commencé mes études. . . , on nous a dit qu’il serait impossible de pratiquer dans ce pays. Il s’est avéré que, sur une douzaine de camarades de classe, je suis l’un des deux qui ont en fait pratiqué la médecine vétérinaire. »

Le Dr Pol revient sur sa carrière

Le père de trois enfants a regardé en arrière son impressionnante carrière dans son livre, Never Turn Your Back on an Angus Cow et semble assez étonné de voir à quel point cela s’est bien passé pour lui. Il a un état d’esprit optimiste qui explique comment il aborde sa pratique.

«J’ai passé toute ma vie avec des animaux, en tant que vétérinaire et en tant que propriétaire. Jusqu’à ce qu’ils commencent à inventer de nouveaux animaux, je pense que je peux dire qu’il n’y a pas un type d’animal que je n’ai pas regardé dans les yeux et je me suis demandé comment il se sentait. ”

“Ma femme, Diane, et moi avons estimé une fois que j’avais traité plus d’un demi-million de patients, sans que l’un d’eux se plaigne de moi!”

L’âge du Dr Pol et ses débuts en tant que vétérinaire américain

Le Dr Jan Pol a 77 ans et a commencé son travail en tant que vétérinaire il y a près de quarante ans, commençant sa propre pratique en 1981. Avant cela, il travaillait avec un autre vétérinaire établi depuis dix ans.

«Lorsque j’ai ouvert mon cabinet en dehors de la petite ville de Weidman, dans le Michigan – qui se trouve à environ douze miles du mont Pleasant, plus grand et mieux connu – en 1981, il s’agissait d’environ 80% de gros animaux, d’animaux de ferme et d’environ 20% d’animaux de compagnie. C’était surtout des fermes laitières familiales lorsque nous avons commencé, avec plusieurs éleveurs de porcs. . . “

Les enfants du Dr Pol avec la famille Great Dane

La pratique du vétérinaire a changé au fil des ans pour refléter le plus grand nombre d’animaux domestiques et de petits animaux dans la région.

“Maintenant, ma pratique est d’environ 60 pour cent de petits animaux”, a-t-il déclaré. “. . . Cette différence ne me concerne pas du tout; Je traite tous les animaux avec la même préoccupation. »

“J’adore les animaux; croyez-moi, je ne me souviens pas d’un jour de ma vie où je n’ai pas aimé les animaux. Toute ma famille a toujours été à l’aise avec toutes sortes d’animaux. »

Lire la suite: “L’incroyable Dr. Pol”: la chose la plus effrayante qui se soit produite en enregistrant le spectacle