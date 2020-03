Quel âge ont Jay-Z et les jumeaux de Beyoncé, Sir et Rumi Carter?

Vous connaissez peut-être Blue Ivy Carter pour son foutre et son style, mais les Carters ont deux enfants plus jeunes, Sir et Rumi, qui font souvent des apparitions sur Instagram de Beyoncé. Quel âge ont les jumeaux de Jay-Z et Beyoncé, Sir et Rumi Carter? Voici ce que nous savons de ces étoiles en devenir.

Blue Ivy et Beyoncé Knowles-Carter assistent aux 60e GRAMMY Awards | Christopher Polk / . pour NARAS

Beyoncé et Jay-Z ont eu leurs jumeaux, Rumi et Sir Carter en 2017

Ensemble, ils sont, comme dirait Kate McKinnon, le roi et la reine d’Amérique. Ce sont tous deux des artistes, des militants et des entrepreneurs primés aux Grammy Awards. Ils ont fait le tour du monde ensemble et ont même enregistré et sorti un album ensemble en 2018.

Pourtant, Beyoncé et Jay-Z sont parents, ayant trois enfants ensemble. Les plus jeunes de leurs enfants sont les jumeaux (un garçon et une fille) nommés respectivement Sir et Rumi Carter. Selon ABC News, Jay-Z a déclaré: «Monsieur était comme, mec, sortez par la porte. Il se porte comme ça. Il vient de sortir, comme, monsieur. “

“Rumi est notre poète préféré, donc c’était pour notre fille”, a-t-il expliqué dans une interview avec les animateurs de Rap Radar Elliott Wilson et Brian Miller, posté sur son service de streaming Tidal.

Selon les certificats de naissance, obtenus par TMZ, les jumeaux sont nés le 13 juin 2017. La reine Bey a ensuite annoncé leur naissance sur les réseaux sociaux avec une publication Instagram colorée et florale. Il a gagné plus de 10 millions de likes.

Beyoncé a depuis posté des photos des jumeaux sur les réseaux sociaux

Les fans peuvent avoir un aperçu de la vie de Beyoncé avec les jumeaux sur ses réseaux sociaux, où elle a posté des photos d’eux pour son «récapitulatif» 2020. Lors de sa tournée On The Run II avec Jay-Z, les fans ont vu une vidéo de Beyoncé avec ses enfants et pour un article, Beyoncé a parlé d’une partie de sa vie de mère.

«J’avais une vision claire pour Coachella», a écrit Beyoncé pour Vogue Magazine. «J’étais si précis parce que je l’avais vu, je l’avais entendu et c’était déjà écrit en moi. Un jour, je chantais au hasard l’hymne national noir à Rumi tout en l’endormissant. J’ai commencé à lui fredonner tous les jours. »

Beyoncé et Jay-Z ont un autre enfant, leur fille aînée, Blue Ivy Carter

Naturellement, Rumi et Sir sont encore assez jeunes pour les activités et les sorties. L’aînée des Carters, Blue Ivy, apparaît souvent aux côtés de ses parents. Que ce soit pour un concert à Beyoncé ou pour lancer un ballon de football avec son père au Super Bowl 2020, cette petite diva vole la vedette partout où elle va.

Beyoncé a même présenté Blue Ivy sur une chanson pour The Lion King: The Gift, «Brown Skin Girl». Blue Ivy avait un mini camée dans la chanson “Blue” de l’album éponyme de Beyoncé et lorsque Jay-Z et le gagnant du Grammy ont collaboré pour The Carters, Blue a crié aux jumeaux pour la chanson “Boss”.

Ce n’est qu’une question de temps avant que Rumi et Sir ne commencent à voler la vedette. La musique de Beyoncé et Jay-Z, y compris leur album commun The Carters, est disponible sur Spotify, Tidal, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.