Quel âge ont les acteurs principaux du NCIS?

Le NCIS possède une distribution assez large, car plusieurs agents de terrain font partie intégrante de l’équipe. Alors, quel âge ont les membres du casting de NCIS que vous regardez éliminer les méchants chaque semaine? Passons en revue les principaux acteurs, en commençant par le seul et unique Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon).

Casting «NCIS» David McCallum, Diona Reasonover, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama, Sean Murray, Mark Harmon, Maria Bello, Rocky Carroll, Brian Dietzen | Kevin Lynch / CBS via .

1. Mark Harmon / Gibbs

Mark Harmon a 68 ans, car il est né le 2 septembre 1951, ce qui en fait l’un des acteurs les plus anciens à avoir joué un rôle de premier plan dans la série. Harmon est peut-être mieux connu pour son rôle de Gibbs dans la procédure pénale, mais il a également essayé certains films hollywoodiens à gros budget avant de rejoindre la série. Harmon a joué dans Stealing Home, Sweet Bird of Youth (en face de Liz Taylor), The Presidio (en face de Sean Connery), et plus encore pendant ses premières années à Tinseltown. Il a également été le deuxième homme à remporter le prix de l’homme le plus sexy du magazine People en 1986.

2. Sean Murray / McGee

Sean Murray est né le 15 novembre 1977, ce qui lui fait 42 ans. Alors que le rôle de Murray dans NCIS est sa partie la plus connue, l’acteur a également joué dans le classique culte d’Halloween Hocus Pocus (quand il n’était qu’un jeune homme), This Boy’s Life, Spring Break Lawyer, et plus encore. Murray reste l’un des membres de la distribution qui a été dans NCIS depuis les premiers jours, malgré le fait que Michael Weatherly, Pauley Perrette et Cote de Pablo (jusqu’à récemment) sont tous partis depuis.

3. Emily Wickersham / Bishop

Emily Wickersham est née le 26 avril 1984, ce qui la rend âgée de 35 ans. Avant de rejoindre NCIS en tant que remplaçante de Cote de Pablo (bien que plus analytique et moins prête au combat), l’actrice a joué dans How I Got Lost, Taking Chance, Definitely, Maybe, Gardener of Eden, et plus encore.

4. Wilmer Valderrama / Torres

Wilmer Valderrama est né le 30 janvier 1980, ce qui lui fait 40 ans. Wilmer Valderrama est bien connu pour avoir joué à Fès dans le That That 70s Show, mais il a également joué dans Larry Crowne, Unaccompanied Minors, From Prada to Nada, et plus encore. Vous pouvez également le reconnaître sur Mad TV.

5. Diona Reasonover / Hines

Diona Reasonover a rejoint le NCIS en tant que remplaçante de Pauley Perrette, prenant le contrôle du laboratoire après le départ d’Abby. L’actrice est née le 6 janvier 1992, faisant d’elle l’une des plus jeunes membres de la distribution du NCIS; elle n’a que 28 ans. Diona Reasonover était également dans Clipped en 2015, mais le NCIS reste sa «grande pause».

6. Rocky Carrol / Vance

Rocky Carroll – l’homme derrière le réalisateur du NCIS Leon Vance – est né le 8 juillet 1963, ce qui lui faisait 56 ans. Bien que bien connu pour son rôle récurrent dans la série à succès, Carrol a déjà joué dans Chicago Hope, Roc, Best Laid Plans, et plus encore.

7. Brian Dietzen / Palmer

Brian Dietzen est né le 14 novembre 1977, ce qui lui fait 42 ans. Il joue un rôle de soutien – comme le Dr Jimmy Palmer – dans la série, mais il est depuis devenu un membre plus intégré de l’équipe. Vous pouvez également le reconnaître dans One-Minute Time Machine, Purgatory House, From Justin to Kelly, et plus encore.

8. David McCallum / Ducky

David McCallum est né le 18 septembre 1933, ce qui fait de lui un jeune de 86 ans. Bien que son rôle dans NCIS soit devenu un peu plus petit récemment – ce qui ne devrait pas surprendre – il reste un membre bien-aimé et pivot de l’équipe. L’acteur a également joué dans The Great Escape de 1963, Le retour de l’homme de UNCLE, Billy Budd, et plus encore. Il était une star hollywoodienne dans sa jeunesse.

9. Côte de Pablo / David

Bien que Côte de Pablo ait quitté le spectacle pendant un certain temps, elle est revenue pour la saison la plus récente; ainsi, elle a gagné une place sur cette liste NCIS. De Pablo a 40 ans; elle est née le 12 novembre 1979. Après avoir quitté NCIS, elle a continué à jouer dans The Dovekeepers et The 33.

10. Maria Bello / Sloane

Maria Bello est née le 18 avril 1967, ce qui la rend âgée de 52 ans. Avant de rejoindre NCIS en tant que psychologue légiste Jack Sloane, elle a joué dans plusieurs superproductions hollywoodiennes. Elle est bien connue pour ses rôles dans A History of Violence, Coyote Ugly, The Cooler, Prisoners, et plus encore.