Quel est le film de Noël préféré de Kim Kardashian?

La saison des fêtes est connue pour beaucoup de choses, dont une grande quantité de films de Noël de bien-être qui sont diffusés sur différentes chaînes de télévision. Beaucoup de gens ont quelques films de Noël qu'ils aiment et ont vu beaucoup au fil des ans. Et Kim Kardashian n'est pas différent. La star de la télé-réalité a des films qu'elle a vu grandir et qu'elle aime toujours regarder en tant qu'adulte. Lisez la suite pour savoir quels films de Noël Kardashian apprécie le plus.

Kim Kardashian dit que "The Santa Clause" est son film préféré de tous les temps

En 2009, Kardashian a écrit sur son blog: «Les films de Noël sont préférés !! Depuis que nous sommes plus jeunes, Kourt, Khloe et moi aimons regarder des films de Noël ensemble chaque année. »Kardashian a ensuite expliqué que les sœurs aimaient regarder Le Père Noël ensemble comme une «tradition».

Le Père Noël est le film à succès de Tim Allen en 1994. C'est une comédie sur un homme qui blesse le Père Noël et doit soudainement assumer le rôle de Père Noël.

Le Père Noël a été cité comme l'un des films de Noël les plus emblématiques de tous les temps. Il a gagné des millions de dollars au box-office lors de sa sortie en salles et est toujours diffusé à la télévision chaque année pendant la période des fêtes.

Beaucoup de gens à travers le monde ne peuvent jamais en avoir assez de cette histoire drôle et réconfortante dans ce film, et il est facile de voir pourquoi Kardashian et ses sœurs l'aiment aussi.

Autres films de Noël que Kim Kardashian aime

À part Le Père Noël, Kardashian a également partagé quelques autres films préférés de Noël qu'elle aime regarder. Par exemple, Kardashian a révélé qu'elle aime Une histoire de Noël (1983), Comment le Grinch a volé Noël (2000), Les vacances (2006) et Seul à la maison (1990). Tous sont des films de vacances classiques.

Comment les Kardashian aiment célébrer Noël

Comme beaucoup de familles en Amérique, les Kardashian ont quelques traditions auxquelles ils participent chaque année pour Noël. Puisqu'elles sont également des célébrités, il n'est pas surprenant qu'elles deviennent souvent grandes pour la saison des fêtes.

Par exemple, chaque année, les Kardashian publient une carte de Noël annuelle. Cette tradition a commencé bien avant que la famille ne devienne un nom familier, bien que leurs photos à l'époque étaient un peu plus terre-à-terre que les photos qu'elles ont publiées ces dernières années. Néanmoins, les fans ont toujours hâte de voir ce que les Kardashian pourraient proposer pour leurs cartes de Noël.

En 2019, cependant, au lieu de prendre une photo des sœurs Kardashian avec leurs enfants, Kim Kardashian a décidé de libérer l'un de ses proches. Selon la starlette, le clan Kardashian est devenu tellement plus grand et plus occupé au cours des dernières années qu'il devient difficile de «quereller tout le monde» dans la même pièce pour une séance photo.

Même s’ils ne sont peut-être pas en mesure de rassembler des cartes de Noël chaque année, il semble que les Kardashian pourraient encore réserver du temps pour la fête de Noël annuelle de leur mère. La fête était traditionnellement organisée par Kris Jenner, mais cette année, Kim Kardashian a décidé de prendre la relève.

Sur un épisode de L'incroyable famille Kardashian, Kardashian a partagé: "Notre fête de Noël était cette fête amusante dont je me souviens juste d'avoir été amis et famille, mes grands-parents, cousins… et c'était juste la meilleure nuit de tous les temps."

Bien que Jenner ne soit plus responsable de la fête, elle est toujours très impliquée dans la décoration des vacances avec le reste de la famille. Ils commencent généralement à décorer après Halloween et c'est un effort d'équipe entre Jenner et tous ses enfants et petits-enfants.

Le matin de Noël, la famille se trouve souvent chez Kourtney Kardashian, où ils traînent et ouvrent des cadeaux ensemble.