Quel est le plus grand nombre de joueurs sur «Wheel of Fortune»?

Certains fans adorent ironiquement Wheel of Fortune, jouant à la maison et encourageant les concurrents lorsqu’ils gagnent beaucoup d’argent – ou peut-être qu’ils souhaitent que ces candidats gagnent beaucoup d’argent.

Les autres fans adorent schadenfreude et recherchent en fait le sifflet de glissement en faillite pour sonner quand il y a un puzzle super facile sur la planche.

Quoi qu’il en soit, le public a maintenu l’émission avec Pat Sajak et Vanna White pendant près de 40 ans. Mais que l’on aime ou que l’on déteste regarder le jeu télévisé, il est difficile de ne pas être impressionné lorsque quelqu’un gagne 1 million de dollars, comme seuls quelques joueurs l’ont fait jusqu’à présent.

Comment a commencé «Wheel of Fortune»?

FContestants s’affrontent sur «Wheel of Fortune» | Eric McCandless / Walt Disney Television via .

Comme un autre jeu télévisé emblématique, Jeopardy, Wheel of Fortune a été créé par Merv Griffin, qui était également bien connu pour ses talk-shows. Selon la page Fandom de l’émission, sa première incarnation a été Shoppers Bazaar, hébergée par Chuck Woolery, qui a ensuite accueilli Love Connection.

Les concurrentes de l’émission ont résolu des énigmes à la pendu, mais la roue était verticale et n’était actionnée que par Woolery.

Ce spectacle, qui ne s’est pas bien passé, s’est transformé en quelque chose de plus proche de sa version familière au milieu des années 1970, mais Wheel of Fortune n’a vraiment décollé qu’en 1983, avec une version nocturne avec Sajak et White. Bien qu’il y ait eu divers changements au fil des ans, y compris un départ temporaire de Sajak pour lancer un talk-show malheureux, Wheel est resté fondamentalement cohérent.

Une chose que les producteurs espèrent est cohérente, c’est que les candidats ne gagnent pas trop de méga-prix. En règle générale, les gains plafonnent généralement autour de cinq chiffres élevés ou de six chiffres bas. À ce jour, une poignée de candidats ont franchi la barre des sept chiffres de 1 million de dollars.

Qui a gagné 1 million de dollars sur «Wheel of Fortune» et comment?

L’un des gagnants d’un million de dollars n’était pas une sorcière anglaise mais une prof de mathématiques, Sarah Manchester, qui a gagné 1017 500 $ en 2014, selon Time.

En plus de remporter le premier prix de l’émission de 1 000 000 $ avec une place au volant, Manchester a également remporté un voyage en République dominicaine.

Pour gagner le prix d’un million de dollars, le candidat doit d’abord collecter le coin et se rendre au tour bonus sans frapper le redoutable failli.

Là, une des enveloppes du coin qui contient normalement 100 000 $ est remplacée par une enveloppe de 1 million de dollars. Le concurrent tourne pour un coin, Sajak récupère l’enveloppe et le concurrent doit résoudre le défi. Il faut donc une combinaison de chance et de compétence. Les autres millions de dollars gagnés sur Wheel ont été réalisés en 2008 et 2015.

Tel que détaillé par Entertainment Tonight, Matt Desanto a remporté une victoire qui était sans doute plus impressionnante en 2015. Avec une seule voyelle, un E peu utile, DeSanto a réussi à deviner «The Lone Ranger».

Sajak était tellement étonné, at-il dit, “Je ne veux pas causer de problèmes à la maison, mais je pense qu’il y a toujours un lien entre vous et Vanna ..”

DeSanto a remporté 91 000 $, le plus grand nombre de concurrents dans la section principale du jeu, sans compter le tour de bonus.

Quels sont les plus gros prix du jeu télévisé de tous les temps?

Sans surprise, l’émission avec le plus de records pour les gros prix est l’émission soeur de Wheel, Jeopardy, qui est la plus grande source de gains pour Ken Jennings, Brad Rutter et James Holzhauer, qui ont gagné 5,2 millions de dollars, 5,1 millions de dollars et 3 millions de dollars, respectivement, pour les différents spectacles qu’ils ont gagnés.

Un autre record impressionnant est la plus grande somme d’argent gagnée en une seule journée. Cela a été initialement défini par le célèbre Michael Larson, qui a étudié de manière obsessionnelle Press Your Luck et a trouvé un moyen d’obtenir les plus gros prix en argent sur le tableau de cette émission. Il a gagné 110 237 $ en 1984, mais a perdu la majeure partie de l’argent plus tard après que sa maison a été cambriolée

Le détenteur actuel du record d’une journée est Michael Stouber, qui a remporté 262 743 $ l’an dernier sur The Price Is Right lors d’une promotion de la «Big Money Week». Stouber a joué au jeu de prix Plinko, qui normalement atteignait au maximum 50 000 $. Beaucoup d’argent en effet.