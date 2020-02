Quel est le salaire de Nick Jonas sur «The Voice»?

The Voice se concentre sur quatre juges qui forment des équipes de chanteurs à s’affronter pour un grand prix. Selon qui vous êtes, servir de juge à l’émission pourrait vous rapporter une fortune à chaque saison. Alors, combien gagne quelqu’un d’aussi chevronné et célèbre que Nick Jonas? Et comment son salaire se compare-t-il à celui des autres juges?

Nick Jonas sur le tapis rouge en 2019 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Salaire de Nick Jonas sur «The Voice»

Au moment de la rédaction, son salaire officiel n’avait pas été annoncé. Mais sur la base de sa carrière et de son expérience dans l’industrie, StyleCaster estime que Jonas rapporte entre 8 et 10 millions de dollars par saison. Étant donné que l’émission filme deux saisons par an, cela signifie que Jonas pourrait gagner jusqu’à 20 millions de dollars par an à partir de la seule voix. Impressionnant.

Il a été annoncé en octobre 2019 que Jonas rejoindrait The Voice pour sa 18e saison. Des mois plus tard, le 24 février, il a fait ses débuts très attendus dans la série.

Bien qu’il soit toujours en train de s’installer et d’avoir une idée de la série, Jonas semble s’amuser – et il semble que ce soit presque confirmé qu’il reviendra pour les saisons à venir.

“Je suis tellement excité de faire partie de la famille The Voice”, avait précédemment déclaré Jonas dans une déclaration partagée avec Entertainment Weekly. «C’est un groupe d’individus vraiment génial, et je suis impatient d’aider ces artistes à vraiment construire et affiner pour trouver leurs voix uniques.»

Salaire de Blake Shelton sur «The Voice»

Shelton est apparu dans l’émission depuis le début et a fait pas mal d’argent au fil des ans. Bien que son salaire dans les saisons précédentes ne soit pas clair, il a été rapporté en 2016 que la star de la musique country a conclu un accord avec NBC pour 13 millions de dollars par saison. Si vous faites le calcul, cela signifie qu’il gagne 26 millions de dollars de l’émission chaque année.

StyleCaster note cependant que Shelton pourrait gagner encore plus d’argent s’il signait un nouveau contrat depuis 2016. Selon un rapport de Celebrity Insider en 2019, Shelton et sa petite amie, Gwen Stefani, ont reçu «un bonus exceptionnel pour garder l’étincelle vivante à la caméra.” Mais maintenant qu’elle a quitté la série, il est peut-être de retour à son paiement normal.

Salaire de Kelly Clarkson sur «The Voice»

Clarkson est apparu dans l’émission depuis la saison 14. Au moment de ses débuts, Radar Online a rapporté que l’alun d’American Idol avait signé un accord pour 14 millions de dollars par saison.

Étant donné qu’elle est devenue une favorite des fans, il semble probable qu’elle aurait pu négocier un salaire encore plus élevé au cours des dernières années, mais rien de ce genre n’a encore été signalé. Même ainsi, 28 millions de dollars par an ne sont pas trop minables.

Salaire de John Legend sur «The Voice»

Enfin, nous avons Legend, qui a rejoint le spectacle à sa 16e saison. Son salaire exact n’est pas clair non plus, mais StyleCaster rapporte qu’il gagne probablement entre 13 et 14 millions de dollars par an. Cela signifie que lui ou Clarkson sont les juges les mieux payés de la série.

