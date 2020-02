Quel est le statut de la relation entre Dolores Catania et David Principe après avoir embrassé son ex-mari Frank Catania?

Dolores Catania a une situation de vie très unique sur The Real Housewives of New Jersey. La célébrité Bravo sort et vit avec le Dr David Principe et son ex-mari Frank Catania. Leur situation de vie est étrange pour les gens qui regardent à l’extérieur mais cela fonctionne pour eux et ils n’ont aucun problème avec cela. Principe a même engagé Frank pour l’aider à construire sa maison. Mais vivre avec un ex-danger pour le nouveau couple?

Dolores Catania et David Principe | Manny Carabel / .

Il est déjà arrivé qu’après un divorce et des années après, un couple ait décidé de lui donner une autre chance. Sur le dernier épisode de RHONJ, Dolores et Frank ont ​​partagé un baiser. Le casting a fait un voyage en couple sur la côte de Jersey pour revivre leur jeunesse.

Principe n’a pas pu y aller à cause du travail mais Frank est allé à sa place. Tout en se prélassant dans un bar, ils ont osé embrasser Dolores et son ex, ce qu’ils ont fini par faire devant tous leurs amis et caméras. Le moment a eu des fans demandant si le couple était toujours ensemble. Les rumeurs de leur séparation durent depuis des mois et avec Dolores déménageant à New York pour l’été, les choses pourraient ne pas aller trop bien.

Dolores Catania emménage-t-elle avec David Principe?

En décembre, Dolores a partagé qu’elle était toujours bonne avec Principe dont la maison devrait bientôt se terminer.

“David emménagera probablement chez lui, comme, cette semaine”, a-t-elle déclaré à Page Six et notant également qu’elle ne déménagera pas avec lui.

Dolores dit qu’elle aime trop sa liberté pour emménager avec quelqu’un.

“La première moitié de ma vie a été pour tout le monde: mes enfants, ma famille, mon ex-mari, tous ceux qui étaient dans ma vie”, a-t-elle déclaré. «Avant d’avoir ça [again], J’aimerais mieux me connaître. Je travaille avec un chaman. Je fais beaucoup de choses spirituelles. Je suis un fervent catholique, mais je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre et je veux avoir l’esprit clair avant de prendre toute autre décision dans ma vie. “

La star de RHONJ n’est pas pressée de recevoir une proposition de Principe, qui, selon elle, travaille sept jours par semaine.

“Ce n’est pas seulement une bague. Je pense que même s’il y avait – je pense que c’est le moment pour moi. Il ne l’a pas fait. Et je suis un peu content qu’il ne l’ait pas fait car maintenant mon état d’esprit n’est plus là », a déclaré Dolores à propos de son déménagement en ville pour l’été.

Réunion de la saison 10 de «RHONJ»

Le statut relationnel de Dolores va très probablement être un sujet brûlant lors de la réunion de la saison 10 de RHONJ. La saison principale se termine dans les prochains jours et les dames filment les retrouvailles il y a quelques semaines.

Andy Cohen animera les retrouvailles de RHONJ. Dans les sièges les plus proches de lui, il y aura Teresa Giudice sur le canapé gauche et Margaret Josephs sur le canapé droit. Melissa Gorga au milieu et Jackie Goldschneider à la fin rejoindront cette dernière. À côté de Giudice seront Dolores Catania et Jennifer Aydin.

Les Real Housewives of New Jersey continuent de diffuser les mercredis soirs à 20 h. ET sur Bravo.