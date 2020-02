Quel est le statut relationnel de Kenya Moore avec Marc Daly?

Kenya Moore est retournée à The Real Housewives of Atlanta et elle est revenue avec un bébé et un homme. L’ancienne reine de beauté cherchait M. Right pour avoir un bébé et elle a trouvé les deux avec Marc Daly. Cependant, leur relation n’a pas été peachy et a frappé des barrages routiers le long du chemin. Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live! elle a finalement révélé que le statut de sa relation est.

Kenya Moore et Marc Daly | Jamie McCarthy / . pour EJAF

Kenya Moore et Marc Daly sont-ils de retour ensemble?

Il y a eu de nombreuses rumeurs autour de la relation de Moore avec Daly et la dernière était que le couple se remettait en place après leur rupture. Il vit dans la région de New York, tandis que Moore réside à Atlanta, en Géorgie. Pour ses apparitions dans l’émission Bravo en fin de soirée, Moore a passé quelques jours dans la Grosse Pomme où elle a été aperçue avec le père de son bébé.

Un téléspectateur a appelé dans le club-house et a demandé quel était le statut de sa relation avec Daly.

“Wow, j’ai des espions partout”, a répondu Moore avant de répondre et de dire, “nous sommes bien en ce moment.”

Cohen a dit à Moore qu’il y avait eu des rumeurs autour de leur relation et elle a développé sa réponse.

“Nous essayons de comprendre maintenant”, a ajouté Moore. “Nous avons eu un beau brunch aujourd’hui et c’était super.”

Sur RHOA, Daly et Moore ont présenté leur relation, qui n’a pas toujours été fluide. Dans l’un des épisodes, Daly a eu un tiff avec Moore après avoir dit qu’il aimait NeNe Leakes, avec qui elle était en désaccord.

“Je pense que n’importe qui serait contrarié à ce sujet”, a déclaré Moore lorsque Cohen lui a demandé si elle était folle. Daly a soutenu Leakes. «Je pense que votre partenaire devrait toujours vous soutenir. Quoi que vous disiez à huis clos, c’est personnel pour vous et votre partenaire. Vous devez toujours couvrir votre partenaire, vous devez toujours vous en tenir à lui. Si quelqu’un vous fait du tort, il fait du tort à votre partenaire. »

Kenya Moore pense que NeNe Leakes va progressivement disparaître

Une personne qui n’a aucun intérêt à améliorer les choses est Leakes, l’OG de l’ATL. Moore n’aime pas cette chose Leakes, c’est elle qui dirige le spectacle, peut-être parce qu’elle veut être le leader du peloton. La nouvelle mère a récemment commenté qu’elle pensait que Leakes allait être éliminée de RHOA parce qu’elle était coupée d’épisodes.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Lorsque le sujet est apparu sur la WWHL, Cohen a réfuté les affirmations de Moore et a remis les choses au clair.

«Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série. Nous ne coupons rien », a expliqué Cohen en laissant Moore sans voix. “Tout ce que nous avons tourné … il n’y a rien qui ait été laissé de côté.”

Sur les réseaux sociaux, Leakes a riposté en disant qu’elle était dans les épisodes qu’elle avait négociés dans son contrat.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a tweeté Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.