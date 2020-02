Quel est le vrai nom de Future Hendrix?

Future Hendrix a du talent. Il vient de sortir d’une nouvelle collaboration avec Drake, où il a prouvé une fois de plus qu’il est un hit maker. “Life is Good” est une chanson tellement géniale que les fans réclament déjà un album entier de Drake et Future.

Les fans en savent beaucoup sur Drake. Il est aux yeux du public depuis longtemps. L’acteur canadien devenu rappeur a commencé sa carrière à la télévision en 2001, alors qu’il n’avait que 14 ans. L’avenir est un peu plus inconnu.

Future Hendrix n’est pas le vrai nom du rappeur

Le rappeur connu sous le nom de Future Hendrix est né Nayvadius DeMun Wilburn. Il a choisi le nom Hendrix après le légendaire Jimi Hendrix. Le guitariste et chanteur de The Jimi Hendrix Experience est un titan de l’histoire de la musique.

Future se considère comme suivant les traces d’Hendrix. Il pense qu’il est différent de ses pairs, et son dernier album studio le prouve. Il dit qu’il s’agit de “moi d’être différent et de me nourrir de Jimi Hendrix et juste ce que cela représente pour moi comme étant différent”.

Hendrix était définitivement différent. Bien qu’il soit grand sur la scène musicale en même temps que d’autres grands rock, comme Jim Morrison et Janis Joplin, ses riffs de guitare compliqués ont rendu sa musique intemporelle.

Future ne joue pas de la guitare, mais il espère toujours faire l’histoire de la musique. Il sent aussi qu’il n’est pas comme les autres rappeurs, tout comme Hendrix n’était pas comme les autres rock stars.

“Je ne suis pas seulement un artiste hip-hop; J’ai l’impression d’être une rock star. Jimi Hendrix, il était une rock star. Mais il jouait de la guitare; Je ne. Je viens de trouver des moyens d’utiliser des mots pour faire ma marque dans ce livre d’histoire. “

Future aime tellement Hendrix qu’il a donné son nom à son fils. Baby Hendrix est le cinquième enfant de Future, né en décembre 2018. La mère de Baby Hendrix est le mannequin Joie Chavis.

Future a presque choisi un nom de scène différent

Si Future était parti avec son nom de scène d’origine, les fans ne le connaissent peut-être pas. Il était autrefois connu sous le nom de «Meathead Future» selon certains des grands noms qui l’ont connu lors de ses débuts à Atlanta.

Future a fait ses débuts avec la collaboration Dungeon Family basée à Atlanta, qui a lancé de nombreuses carrières illustres. CeeLo Green, OutKast et Janelle Monáe pour n’en nommer que quelques-uns. Ces étoiles peuvent se souvenir de Future en tant que Meathead. CeeLo l’a mentionné dans une interview, mais il a ajouté qu ‘«il ne voulait peut-être pas que personne le sache».

Ce n’était pas son seul changement de nom. Quand il a signé avec Rocko, son collègue rappeur lui a fait abandonner “Meathead” de son nom. Il a également fait changer l’orthographe par Future. Apparemment, il épelait Future avec un P. Rocko a mis un terme à cela, et lui a dit “Tu vas juste être Future.”

Le succès qu’a connu Future a peut-être été dû en partie à son nom

Il est difficile d’imaginer un rappeur appelé Meathead frapper les charts comme le fait Future. En simplifiant son nom, Future a supprimé toute distraction de sa musique. Tout comme son idole Hendrix, Future n’a pas besoin d’un nom de groupe accrocheur, car sa musique parle d’elle-même.

En 2018, il a marqué l’histoire en terminant l’un des plus longs relais du palmarès Billboard Top 100. Son nom figurait sur la carte pendant trois ans, ou 166 semaines consécutives. À l’époque, la course de Future était au 5e rang dans l’histoire du Top 100.

Fait intéressant, l’artiste avec le passage le plus long sur la carte est Drake. Son record à l’époque était de plus de 430 semaines consécutives, soit plus de deux fois la course de Future. Lorsque Drake et Future collaborent, ils seront probablement imparables.